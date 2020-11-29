"Растет ее маленькое продолжение": Киркоров о главной женщине в своей жизни

Виктория Марковна отличалась крайне привлекательной внешностью. Сногсшибательная женщина всю жизнь провела на сцене. Она выступала в качестве ведущей концертов и заказных мероприятий.
Несмотря на активный образ жизни, родственница Филиппа Киркорова не смогла справиться со смертельной болезнью. В 1994 году блистательной артистки не стало. Виктория Марковна умерла из-за рака.
Каждый год король эстрадной сцены с теплотой и трепетом вспоминает о любимой маме. На этот раз певец опубликовал редкие фотографии. Черно-белые снимки в очередной раз доказали, что всю свою жизнь Виктория Марковна была невероятной красавицей.
"Я всегда вижу частичку мамы в моей дочери Алле-Виктории, чье имя она носит. Порой жалею, что мама не видит, как растет ее маленькое продолжение. Мама – наш ангел-хранитель. И ты всегда рядом", – признался Киркоров.
Многочисленная аудитория подметила, что Филипп Бедросович ужасно похож на родственницу. Оказалось, что в детстве певец был таким же темноволосым и кучерявым, как прекрасная Виктория Марковна. Поклонники добавили, что даже дети народного артиста смогли перенять гены знаменитой бабушки.
Популярные темы форума
Заниматься любовью при ребенке
Как перестать ненавидеть женщин?
Диего ушел в вечность
Не туда
Как заниматься сексом при собаке если у мужа не стоит? Как наказать ремнем грузина за противный привкус? Почему украинцы в детстве сосут пальцы на руках из-за Крыма?
Хочу ребёнка
Как понравится грузину?
Достали уже!
Воспитание детей
Украинцы до сих пор обижены из-за Крыма?