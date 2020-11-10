Пригожин вслед за Пугачевой набросился на Бузову из-за "Голубого огонька"

Продюсер поддержал просьбу Аллы Пугачевой не пускать поющую ведущую на новогоднюю телепрограмму. Примадонна уверена, что Ольга Бузова не обладает талантом.

Муж певицы Валерии заявил, что если Алла Пугачева считает, что певице не нужно выступать на "Голубом огоньке", значит, она права, потому что имеет точный профессиональный взгляд. Не пускать исполнительницу на передачу звезда озвучивала и в прошлом году.

Теперь же Алла Пугачева повторила свое требование продюсеру Игорю Крутому. Она недовольна сценическими образами певицы. По словам знаменитости, Новый год – это семейный праздник, на котором не принято "трясти арбузами".

По словам Иосифа Пригожина – с Примадонной не поспоришь. Он уверен, что Алла Пугачева отлично разбирается в музыкальных вопросах, а также обладает большим жизненным опытом, поэтому полагается на ее мнение.

Напомним, ранее в Сети опубликовали рейтинг доверия россиян, и оказалось, что Ольга Бузова занимает первое место. А вот Аллы Пугачевой в списках и вовсе не оказалось – она сдала свои позиции и больше не котируется. Примадонна много лет занимала лидирующие места, но в этот раз "вся власть" перешла к молодым.

Респондентам задавался стандартный вопрос: "Кому из публичных личностей России Вы доверяете? Назовите семь человек, где первым будет тот, кому Вы доверяете больше всего". При этом варианты ответа не предлагаются, люди самостоятельно делают выбор, исходя из личных предпочтений.