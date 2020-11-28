"Опухшие и страшные": Сестры Колисниченко из шоу "Дом-2" легли под нож

Популярные близняшки Юлия и Екатерина из шоу "Дом-2" любят корректировать особенности своей внешности хирургическим путем. Совсем недавно они снова сделали пластические операции. Чтобы подчеркнуть сплоченность и родственность душ, девушки назначили сложные медицинские процедуры в одно и то же время. Об этом сестры Колисниченко заявили в своих инстаграм-каналах.
Юлия была недовольна объемом своей талии, поэтому уменьшила ее. А Екатерина считала свою грудь обвисшей и далекой от идеала, поэтому подтянула ее, а заодно сделала липосакцию подбородка. После проведенных операций знаменитости решили восстанавливаться вместе. Юлия и Екатерина показали в инстаграм-истории результаты пластики и рассказали об ощущениях.
"Все еще жуткий отек и бинты!", – написали сестры Колисниченко. Они продемонстрировали фанатам вздутые руки и усталый внешний вид. Для поддержания настроения они решили спеть и подвигаться на камеру. "Мы опухшие и страшные. После операции все такие", – признались звезды шоу "Дом-2".
В дальнейшем Екатерина и Юлия планируют принимать обезболивающие препараты и очень много спать, чтобы с прежними силами радовать поклонников новым контентом. Екатерина заявила, что Юлии тяжелее восстанавливаться, так как она пережила более сложную операцию – из нее выкачали 3,5 литра жира. Звезде шоу "Дом-2" предстоит как минимум две недели спать на животе, чтобы получить желаемую фигуру.
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