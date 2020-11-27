Под венец собралась? Проскурякова в белом платье сверкнула роскошным декольте

Юлия Проскурякова несколько дней назад представила клип на новую песню "Маменькин сынок". На кадрах супруга Игоря Николаева предстала в свадебном платье. Стоит отметить, что светлые наряды с пышными юбками звезда надевает довольно часто.

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