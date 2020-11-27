Под венец собралась? Проскурякова в белом платье сверкнула роскошным декольте

В пятницу, 27 ноября, девушка опубликовала в личном блоге "Сторис" в подвенечном убранстве. На кадрах артистка предстала с укладкой "волной" и легким макияжем. С первых секунд видео взгляд поклонников приковал роскошный бюст жены Игоря Николаева. Юлия Проскурякова подчеркнула формы дерзким декольте до середины живота.
Белое платье, украшенное стразами и легким тюлем, тут же вызвало множество вопросов: неужели певица собралась под венец? Ответа пока не последовало, однако, вероятно, вечерний наряд звезда надела ради выступления.
Напомним, в новом клипе Юлия Проскурякова играет роль женщины, страстно влюбленной в молодого и красивого парня. Все в их отношениях хорошо, кроме одного: у молодого человека уж больно тесная связь с матерью. По сюжету, жених советуется с родительницей буквально по любому вопросу, и в итоге девушка бросает несамостоятельного мальчика прямо у алтаря. В конце клипа появляется Игорь Николаев и спасает сбежавшую невесту.
Стоит отметить, что в реально жизни знакомство артистов произошло не менее эпично. Юлия Проскурякова ради встречи с музыкантом долго караулила его после концерта, а затем сходу исполнила песню собственного сочинения. Кстати, девушка на 22 года младше Игоря Николаева.
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