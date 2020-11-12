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"Маменькин сынок": Юлия Проскурякова разочаровалась в новом женихе

Юлия Проскурякова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
В личном блоге артистки появились кадры с торжественного мероприятия. На снимках отчетливо видно, что Юлия Проскурякова выступила в роли невесты. Правда, ее возлюбленным оказался не Игорь Николаев, а молоденький парень. Многочисленная аудитория негодует, неужели звездная пара распалась.
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Юлия поспешила развеять сомнения публики. Артистка пояснила, что надела подвенечное платье только для съемок клипа на новую песню "Маменькин сынок". Поклонники смогли выдохнуть и со спокойной душой насладиться творчеством Проскуряковой.

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Игорь Юрьевич Николаев певец, поэт, композитор, музыкальный продюсер

По сюжету супруга Игоря Николаева встречается с красивым и богатым молодым человеком. Но есть в нем одно "но". У возлюбленного Юлии тесная и неразрывная связь с горячо любимой мамой. Певица, конечно же, старается не обращать внимание на неадекватную будущую свекровь.

Стоит отметить, что задумка картины полностью отражает зависимость молодого человека от матери. Кавалер Проскуряковой советуется с родственницей по любому поводу. Героиня Юлии не может определиться и прямо у алтаря бросает своего возлюбленного.

Удивительно, но на помощь снова одинокой девушке приходит он – Игорь Николаев. Певица чуть ли не бросается под колеса машины артиста. Видимо, так эпично и зародились отношения звездной пары.

Напомним, в жизни у артистов большая разница в возрасте. Николаев старше Проскуряковой на 22 года, но это не мешает музыкантам строить уютное семейное гнездышко. Оказывается, в жизни Юлии было немало бешеных поступков. Например, чтобы лично познакомиться с Игорем, она подкараулила певца после концерта и исполнила для него песню собственного сочинения.

Автор: 12 ноября 2020, 11:04 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Проскуряк - жирная )!(.и-д0па=даль!
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