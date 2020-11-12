"Маменькин сынок": Юлия Проскурякова разочаровалась в новом женихе

В личном блоге артистки появились кадры с торжественного мероприятия. На снимках отчетливо видно, что Юлия Проскурякова выступила в роли невесты. Правда, ее возлюбленным оказался не Игорь Николаев, а молоденький парень. Многочисленная аудитория негодует, неужели звездная пара распалась.

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