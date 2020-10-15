Баскову понадобилась помощь мужчины помоложе

Басков оставил позади неожиданные дуэты и скандальные образы. Певец решил вернуться к своему привычному стилю, представив лирическую песню о любви и не менее трогательный клип, который режиссировала Тина Баркалая. Авторами стихов в композиции является Михаил Гуцериев, а музыки – Виктория Кохана.
Песня стала особенной для Николая. Она посвящена родителям. Его матери очень нравится эта композиция, она слушает ее каждый день. Баскову удалось навеять родительнице воспоминания о трогательных моментах с его отцом, который, к слову, тоже слышал эту песню. Вскоре после ее прослушивания папа артиста скончался.
В клипе звучит только голос певца. Главную роль сыграл 36-летний актер Дмитрий Пчела. Его позвали на съемки, потому что он удивительно похож на Баскова. На площадке нередко путали Николая и Дмитрия. Поразительное сходство мужчин также заметила звезда российских сериалов Анна Снаткина, работавшая над клипом вместе с остальными.
Напомним, 15 октября 2020 года Баскову исполнилось 44 года. Артист признался, что не станет устраивать шумную вечеринку по этому случаю. На днях певец веселился на празднике, который устроила певица Жасмин. Артистка отметила день рождения с друзьями в одном из столичных ресторанов.
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