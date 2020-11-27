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Купивший место на кладбище Певцов заговорил о своей смерти

Купивший место на кладбище Певцов заговорил о своей смерти

Дмитрий Певцов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Дмитрий Певцов отреагировал на слухи в Сети о собственной смерти. Актер с иронией заверил, что пока не собирается уходить в мир иной.
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Недавно стало известно, что Дмитрий Певцов приобрел место на кладбище рядом с сыном, Он не стал переживать из-за сплетен о его кончине, отнесясь к этому с юмором.

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Сюжеты Слухи и сплетни

Дмитрий Анатольевич Певцов

Дмитрий Анатольевич Певцов актер

Артист записал в своем инстаграм-аккаунте видеообращение к поклонникам и тем, кто распространяет слухи за его спиной.

57-летний Дмитрий Певцов поблагодарил россиян за то, что поддерживают интерес к его персоне, творчеству и педагогическим занятиям, публикуя преждевременные сведения о его смерти. Звезда театра и кино сделала вывод, что теперь точно будет жить долго и счастливо назло недоброжелателям, которые его преждевременно хоронят.

Поклонники поддержали знаменитость в комментариях. "Дмитрий, у них действительно "все плохо с тиражами". Будьте здоровы и счастливы", "У людей нет совести... пишут ерунду. Здоровья и долгих лет вам", – высказались фолловеры.

Примечательно, что артист не впервые сталкивается с домыслами о собственной смерти. Как-то Дмитрия Певцова затравили за съемки в военной комедии "На Париж!", пожелав ему всего самого наихудшего.

Автор: 27 ноября 2020, 10:27 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Певцов и Дроздова вывели в свет повзрослевшего сына

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