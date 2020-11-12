Готовится уйти: разбитый горем Певцов купил себе участок на кладбище

Певцов подготовил себе место на кладбище рядом с ним. По словам самого Дмитрия, звездный наследник покоится на 21-м участке Троекуровского кладбища. Там молодому человеку установлен памятник из белого мрамора.
Напомним, Даниил скончался в возрасте 22 лет. У актера были напряженные отношения с сыном. Дмитрий Певцов и вовсе не признавал наследник. Позже он задумался о быстротечности жизни и наладил общение с парнем. Но в 2012 году молодой человек трагически погиб, разбив сердце народному артисту.
Сейчас погост обнесен каменной оградой, еле прикрывающей православный крест. По словам Дмитрия, там найдется место для еще одной могилы.
"Певцов даже и себе участок купил сразу. У нас на Троекуровском так принято, многие себе могилку заранее берут. Куравлев даже имя свое на памятнике написал, осталось только даты добавить", – откровенно признался охранник исторического кладбища.
Если верить работнику могильника, то актер частый гость подобного места. Дмитрий Певцов лично ухаживает за могилой сына, часто приносит цветы и убирает опавшие листья. Поговаривают, что актер поменял свое отношение к смерти в тот год, когда его сына не стало. Народный артист самостоятельно справляется с горем, пытаясь принять факт неожиданной гибели наследника.
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