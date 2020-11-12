Готовится уйти: разбитый горем Певцов купил себе участок на кладбище

Около восьми лет назад народный артист России потерял старшего сына. Душевные раны все еще беспокоят Дмитрия Певцова: он часто бывает на могиле и скорбит о смерти любимого наследника. Теперь актер уверен, что встретится с сыном после смерти.

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