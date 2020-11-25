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"Почувствовала сильную боль": Меган Маркл потеряла второго ребенка

Меган Маркл. Фото: Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Меган Маркл перенесла выкидыш. Жена принца Гарри рассказала, что с момента переезда в США в ее жизни случилась трагедия: у нее произошел выкидыш.
прочитано 2017 раз

Герцогиня Сассекская описала, как почувствовала сильную боль, когда меняла подгузник сыну Арчи. Она опустилась на пол вместе с малышом в руках, напевая колыбельную, чтобы успокоить обоих.

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Меган Маркл

Меган Маркл актриса

"Веселую мелодию, контрастирующую с моим чувством, что что-то случилось. Я обнимала моего первенца, зная, что теряю своего второго ребенка", – поделилась подробностями случившегося Меган Маркл.

Затем последовала поездка в больницу вместе с убитым горем принцем Гарри. Герцогиня призвала чаще спрашивать окружающих: "Ты в порядке?". Меган Маркл отметила, что, хотя многие беременности заканчиваются выкидышами, только немногие женщины говорят об этом, так как тема табуирована в обществе. Она призвала людей делиться своей болью, так как это первый шаг к исцелению не только одного человека, но и общества в целом.

Меган Маркл отметила, что в этом году многие из нас достигли критического уровня. По ее словам, потери и боль преследовали каждого. Напомним, первенец экс-актрисы и принца Гарри родился 6 мая 2019 года.

Автор: 25 ноября 2020, 12:51 Источник: The New York Times ✓ Надежный источник
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Как Меган Маркл изменила принца Гарри

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