"Его проклинают": представитель российской власти довел Ренату Литвинову до слез

Рената Литвинова посетила спектакль в Театре наций. Постановка, в которой играли всего два актера, называлась "Горбачев". Актриса не ожидала от себя такой реакции. О произошедшем Литвинова рассказала у себя на странице.



Они шли сквозь жизнь рука об руку. Михаила и Раису Горбачевых нарекли парой из средневековья, где она была прекрасной дамой, а он ее рыцарем. Именно эмоциональным переживаниям политика и его музы посвящен новый спектакль Театра наций под названием "Горбачев".

Латвийский режиссер, худрук Нового Рижского театра Алвис Херманис прекрасно понимал, что зритель неоднозначно отнесется к герою последнего президента Советского Союза, который изменил жизнь миллионов людей и фактически разрушил огромную страну. Но он хотел разобраться, что это за человек, деятельность которого привела к таким колоссальным последствиям для мира.

Чулпан Хаматова и Евгений Миронов стали единственными актерами спектакля, сыгравшими Раису и Михаила Горбачевых. Актеры специально не стали создавать внешнюю схожесть со своими прототипами.

Постановку посмотрела актриса Рената Литвинова. В конце спектакля она расплакалась – так пронизывающе трогательно была рассказана история жизни и любви двух сердец.

"Один из самых грустных спектаклей – "ГОРБАЧЕВ" <...>заплакала в конце невероятной финальной сцены, как ее сыграла Чулпан с Евгением Мироновым", – написала Рената Литвинова в своем "Инстаграм".

Подписчики Ренаты Литвиновой неоднозначно отнеслись к постановке. Некоторые вообще не поняли, зачем о Михаиле Горбачеве делать целый спектакль.



"Многие его проклинают"; "Не о ком больше спектакль поставить? Горбачев!" – написали фолловеры.

Сами актеры спектакля признавались, что подготовка постановки шла очень тяжело. В эпидемию коронавируса репетиции приходилось проводить онлайн. Потом потребовались два разрешения правительств о пересечении границы для продолжения подготовки спектакля в Риге, потом месяц работы без режиссера. Выход спектакля актеры называют настоящим чудом.