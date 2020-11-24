"О боже, Катя со своим прибором": кто массирует пятую точку Ренаты Литвиновой

Актриса театра и кино Рената Литвинова часто выступает на форумах и лекциях, посвященных женским секретам. Ее речь всегда напоминает больше моноспектакль, а зрители с упоением внимают ее выступлениям. Это неудивительно: воздушная Рената – истинная икона стиля, и выглядит так, будто паспортного возраста не существует.
На днях она восхитила поклонников новым методом омоложения. В разделе "Сторис" своего "Инстаграм" Рената Литвинова показала очередную бьюти-процедуру. На кадрах милая девушка держит в руках вибрирующий аппарат и массирует им тело актрисы. Звезда просто млеет от наслаждения.
"О боже, Катя со своим прибором..." – вожделенно произносит Рената Литвинова на видео.
Рената Литвинова признавалась ранее в интервью, что поддерживает форму благодаря правильному питанию и ежедневным тренировкам, которые она старается не пропускать.
"Знаете, чтобы сверкать, нужно, чтобы ты нравилась себе без одежды", – говорила она в одном из интервью журналистам.
Но дело не только в физическом облике женщины. По теории Литвиновой, важно еще и внутренне наполнение, чтобы быть красивой и счастливой. По словам актрисы, для нее секрет долголетия заключается в полном погружении и отдаче своему делу. Конечно, нужно его при этом любить. Рената Литвинова не может бросить дело, не закончив его.
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