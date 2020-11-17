Рената Литвинова спуталась с моделью-трансгендером

О жизни Ренаты Литвиновой за пределами съемочной площадки известно не много. Светская персона Наташа Максимова, позиционирующая себя как женщина-трансгендер, приоткрыла завесу тайны и рассказала об отношениях с актрисой.

прочитано 351 раз