Рената Литвинова спуталась с моделью-трансгендером

Наташа Максимова появилась на обложке российского глянцевого журнала весной этого года, после чего о ней узнала вся страна. Эффектная брюнетка дружит со многими знаменитостями. Например, она была близка с Ренатой Литвиновой.
Сначала Максимова общалась с актрисой, обсуждая лишь рабочие вопросы. В беседе с Ксенией Собчак Наташа призналась, что была фрейлиной Литвиновой. Блондинка платила компаньонке две тысячи евро. За какой срок Максимова получала такие деньги, неизвестно.
Модель-трансгендер проработала с Ренатой около пяти лет. За это время они стали настоящими подругами. Правда, их прежние отношения прекратились из-за недомолвок. Максимова поведала о непростом характере Литвиновой, отметив, что и сама имеет отрицательные черты. По словам Наташи, актриса может обидеть.
Брюнетка считает, что прекратив эту дружбу, она вышла из тени Литвиновой. Между ней и актрисой нет обиды. Более того, они иногда общаются.
Напомним, ранее Рената Литвинова высказалась о состоянии заболевшей Земфиры. Актриса разместила пост в "Инстаграм", сообщив, что певица передает всем привет.
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