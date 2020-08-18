Сценарист "Голубого огонька" найден мертвым в Москве

Сценарист Борис Пургалин найден мертвым в Москве. Тело 84-летнего мужчины обнаружили на территории медицинского центра на Ореховом бульваре.

Поэт-песенник проходил курс лечения в больнице. Правоохранители выясняют подробности его смерти Пургалина. Рассматривается версия самоубийства.

Напомним, что Борис Пургалин был сценаристом музыкальной программы "Голубой огонек". В качестве поэта-песенника он работал с Владимиром Пресняковым, Георгием Гараняном и другими композиторами, сообщает Пятый канал.