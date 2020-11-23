Воля трогательно поздравил Утяшеву с годовщиной свадьбы после слухов об измене

23 ноября супруги отметили восьмую годовщину свадьбы. В личном блоге юморист опубликовал подборку совместных фото с Ляйсан Утяшевой и стихотворение собственного сочинения. Произведение заканчивается трогательными словами: "Тот кто любит, тот и свят".
Также Павел Воля отметил, что все эти годы рядом с гимнасткой были великолепны. По словам артиста, он бесконечно счастлив, что любит и любим. Он добавил, что будет и дальше делать все возможное только для одной прекрасной женщины – Ляйсан Утяшевой.
Поклонники присоединились к поздравлениям пары. "Нереально искренние! Пусть всегда любовь ваша будет взаимной (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Как же это радостно смотреть", "Очень красивые! Пусть ваша любовь будет вечной!", "Восхищаюсь Вашей семьей! Процветания и продолжения Вам", – написали в комментариях.
Напомним, в октябре появились слухи о том, что Павел Воля неверен жене. Девушка, которая, по некоторым данным, занимается эскортом, опубликовала снимок с мужчиной, похожим на юмориста. Судя по кадру, он был очень пьян и провел ночь в компании красоток.
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