Утяшева довела народ до умиления реакцией после слухов об измене Воли

На прошлой неделе в Сети появилась фотография, на которой Воля запечатлен дремлющим за столиком в ресторане. Автором снимка стала Дарья Иванова, которую подозревают в эскорте. "Как все закончилось", – многозначительно подписала кадр девушка.
Не найдя более логичной связи между женатым комиком и красоткой с сомнительной репутацией, некоторые пользователи Сети сделали вывод: Павел изменяет супруге. На домыслы народа оперативно отреагировал Гарик Мартиросян, который дружит с Волей много лет. По его словам, в семье Павла и Ляйсан все хорошо, а опубликованный Дарьей кадр отфотошоплен.
Пока в интернет-пространстве активно обсуждают эту историю, супруги наслаждаются совместным времяпрепровождением. На днях они летали в Санкт-Петербург, где посетили несколько мероприятий. Вернувшись в Москву, Ляйсан обнародовала два новых профессиональных снимка с мужем.
На первом фото Воля и Утяшева руками имитируют пистолет. Причем Павел показал не указательные пальцы, а средние, из-за чего получился неприличный жест. На втором же снимке супруги широко улыбаются.
"Сидим на одном стуле и смеемся в голос", – написала гимнастка под кадрами.
Над чем хохочут Павел и Ляйсан, остается только догадываться. Поклонники сочли это за реакцию на слухи об измене комика. "Обожаю вас, ребята. Оставайтесь всегда идеалом семьи", "Такие счастливые, настоящую любовь не спутаешь", "Как же вы мне нравитесь", – написали фолловеры.
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