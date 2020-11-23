Изменившееся лицо Долиной вызвало шок

Накануне на телеканал НТВ стартовал новый сезон шоу "Суперстар", членами жюри стали Виктор Дробыш, Лариса Долина, Сергей Соседов и MARUV. Продюсер в личном блоге поделился снимками с коллегами.

По словам артиста, он невероятно счастлив участвовать в проекте, тем более в компании единомышленников. На своей странице в "Инстаграм" Виктор Дробыш опубликовал селфи с Ларисой Долиной – звезды занимают соседние кресла в судейской ложе.

Поклонники отметили, что 65-летняя артистка выглядит невероятно! На лице у исполнительницы почти ни одной морщинки – кожа буквально светится. По слухам, Лариса Долина не брезгует пользоваться услугами пластических хирургов – якобы певица регулярно делает подтяжку и "уколы красоты".

Так или иначе, но изменившееся лицо артистки вызвало у поклонников приятный шок. "Лариса Долина великолепно выглядит. Очень люблю ее голос (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Красотка Лариса главней всего погода в доме", "Долина классно выглядит", – написали в комментариях.

Стоит отметить, многие звезды шоу-бизнеса прибегают к услугам пластических хирургов. Например, Алла Пугачева не скрывает, что последние годы ее внешность целиком и полностью зависит от мастерства врачей. Ее коллега София Ротару не афиширует походы к косметологу, однако специалисты уверяют: вмешательство в естественную красоту было, иначе как еще можно объяснить то, что в 73 года певица выглядит лучше, чем 30 лет назад?