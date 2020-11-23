"Он жутко страдал": Садальский пришел в шок от опустившегося экс-супруга Сафоновой

Станислав Садальский посмотреть сюжет о коллеге в эфире программы "Ты не поверишь!" на канале НТВ. Артист и представить себе не мог, что Юшков, с которым он снимался в фильме "Осенняя история", будет заканчивать свою жизнь в богадельне.
Актер признался, что был шокирован. Станислав Садальский отметил, что ему очень жаль товарища. "Он жутко страдал, когда супруга Актриса Елена Сафонова ушла к французу", – написал артист в своем инстаграм-аккаунте. Звезда рассказала, что коллега уехал из-за ревности в Израиль и теперь живет там на гособеспечении в доме престарелых.
Француз, о котором говорит Станислав Садальский, – актер Самюэль Лабарт. Елена Сафонова вышла за него замуж в 1992 году и родила сына Александра. Но брак вскоре распался, а мальчик решил остаться с отцом. Артистка же вместе со старшим наследником Иваном вернулась в Россию в 1997 году.
Напомним, ранее появилась информация о том, что Виталий Юшков после переезда в Израиль не смог найти работу по профессии, женился, завел детей, но в итоге спился и даже отсидел в тюрьме. В итоге супруга выгнала мужчину из дома, из-за чего он был вынужден жить в приюте для бомжей.
Елена Сафонова всячески пыталась помочь бывшему мужу. Однако он не принимал деньги от нее. Отметим, один из подписчиков Станислава Садальского предположил, что "там в богадельне, наверное, лучше, чем тут в нищете". На это актер ответил, что Юшкову государство платит тысячу долларов.
Популярные темы форума
Сын смотрит порно. Не знаю как отучить.
Мне 49 лет понравился молодой парень
Вы счастливы?
Собака
У мужа не стоит
Кастовые отношения
Как вы думаете, будет ли третья мировая?
А вы бы позволили выйти замуж за араба?
C кого больше спрос - с мужчин или с женщин ?
Нужно ли наказывать детей за враньё и хамство?