Бывший муж звезды "Зимней вишни" спился и превратился в бомжа

В Израиле Виталий Юшков хотел продолжить ярко начавшуюся в СССР карьеру в киноиндустрии. Однако судьба распорядилась иначе. Ожидаемое и действительное сильно расходились, и зарабатывать ему пришлось тяжелым трудом. Он был то грузчиком, то дворником. Потом и вовсе бросил работу.
Елена Сафонова познакомилась с Виталием Юшковым на съемках картины "Семья Зацепиных". Потом они поженились и жили вместе шесть лет. После развода их дороги разошлись, и каждый зажил своими заботами. Юшков встретил новую возлюбленную и уехал с ней за границу, но это оказалось ошибкой.
Там он стал выпивать, что привело к серьезным проблемам в семье. Жена Марина не выдержала такого образа жизни мужа и развелась с ним. Она вызвала полицию, актера арестовали и посадили в тюрьму.
Сейчас 69-летний актер нищенствует и живет в доме для престарелых людей и инвалидов. Он получает пособие, часть которого отдает на свое содержание, а остальные деньги попросту пропивает.
Елена Сафонова, которая тоже не смогла второй раз построить семью, рассказала в программе "Ты не поверишь!" на НТВ, что ее бывшего мужа сломала навалившаяся слава в актерской карьере в СССР.
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