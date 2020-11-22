Бывший муж звезды "Зимней вишни" спился и превратился в бомжа

Бывший муж звезды "Зимней вишни" Елены Сафоновой 20 лет назад уехал жить в Израиль. Виталий Юшков за все это время так и не обзавелся друзьями, не выучил иврит, скатился и превратился в бомжа, который живет на пособие. Как так получилось, рассказала сама актриса.

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