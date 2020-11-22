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Бывший муж звезды

Бывший муж звезды "Зимней вишни" спился и превратился в бомжа

Елена Сафонова. Mikola Gnisyuk/ Russian Look/ globallookpress.com
Бывший муж звезды "Зимней вишни" Елены Сафоновой 20 лет назад уехал жить в Израиль. Виталий Юшков за все это время так и не обзавелся друзьями, не выучил иврит, скатился и превратился в бомжа, который живет на пособие. Как так получилось, рассказала сама актриса.
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В Израиле Виталий Юшков хотел продолжить ярко начавшуюся в СССР карьеру в киноиндустрии. Однако судьба распорядилась иначе. Ожидаемое и действительное сильно расходились, и зарабатывать ему пришлось тяжелым трудом. Он был то грузчиком, то дворником. Потом и вовсе бросил работу.

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Елена Сафонова познакомилась с Виталием Юшковым на съемках картины "Семья Зацепиных". Потом они поженились и жили вместе шесть лет. После развода их дороги разошлись, и каждый зажил своими заботами. Юшков встретил новую возлюбленную и уехал с ней за границу, но это оказалось ошибкой.

Там он стал выпивать, что привело к серьезным проблемам в семье. Жена Марина не выдержала такого образа жизни мужа и развелась с ним. Она вызвала полицию, актера арестовали и посадили в тюрьму.

Сейчас 69-летний актер нищенствует и живет в доме для престарелых людей и инвалидов. Он получает пособие, часть которого отдает на свое содержание, а остальные деньги попросту пропивает.

Елена Сафонова, которая тоже не смогла второй раз построить семью, рассказала в программе "Ты не поверишь!" на НТВ, что ее бывшего мужа сломала навалившаяся слава в актерской карьере в СССР.

Автор: 22 ноября 2020, 15:21 Источник: "Ты не поверишь!" ✓ Надежный источник

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