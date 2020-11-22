Как у Заворотнюк: Макарская напугала страшной новостью о здоровье

Виктория Макарская 13 лет не могла подарить ребенка своему супругу, российскому актеру Антону Макарскому. Семья даже хотела делать ЭКО, но врачи предупреждали – тогда мать заболеет раком.

В 2012 году на свет появилась долгожданная дочка Мария. Через три года в семье Макарских произошло еще одно счастливое пополнение – родился сын Иван. Как же нелегко паре дались эти дети!

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Виктория Макарская рассказала, что готова была пойти на все, лишь бы стать матерью. В итоге она все-таки захотела сделать на ЭКО. Но после определенных процедур женщина поняла, что находится на грани жизни и смерти. Ей выпал как раз тот самый несчастный случай, который случается в качестве побочки.

"Мне дали документы, а в них было написано, что бывают случаи гиперстимуляции яичников. Я не представляла, что это может быть до смерти", – поведала Виктория на программе "Секрет на милион" на НТВ.

Дома Виктория Макарская почувствовала резкую слабость, недомогание. Она рассказала об этом супругу. Он вызвал скорую помощь, но она почему-то не приехала. Им пришлось самим ехать в приемное отделение.

Оказалось, что ситуация была крайне тяжелая. Стенки сосудов у Виктории утончились, и жидкость выходила в ткани. В итоге ее раздуло, как шарик. Наркоз было делать нельзя. По словам врачей, ее яичники были размером с яблоко. Все умоляли Викторию не рожать и взять малыша из детского дома.

В итоге пара решилась на усыновление. Они даже нашли мальчика, родители которого погибли в аварии. Но его дедушка отказался отдавать ребенка. Планы были опять разрушены. Вскоре после 13 лет несчастных попыток Виктория забеременела и родила на свет первого ребенка, а потом и второго. Она рассказала, что также пережила еще две замершие беременности. Сегодня пара готова на еще одного ребенка.