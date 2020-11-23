"Пошлю его на": Лолита раскрыла подробности личной жизни

По словам артистки, она прекрасно знает, что такое токсичные отношения. Милявская была жертвой партнеров с нарциссическим расстройством личности. Более того, она сталкивалась с настоящими насильниками и абьюзерами.
Сейчас Лолита с гордостью признает, что оставила в прошлом все неприятные моменты. Теперь звезда абсолютно счастлива и открыта для новых отношений. Милявская всегда отличилась излишней прямотой. В одном из интервью певица заявила, что ее личная жизнь похожа на американские горки, на которых периодически подташнивает.
После каждого расставания артистка пускается во все тяжкие. Лолита признается, что у нее было слишком много половых партнеров. К слову, когда она села и начала перечислять имена любовников, то быстро поняла: пальцев на руках не хватит.
"Я пять раз была замужем. И каждый раз, разойдясь с одним, потом быстро наверстывала все, что пропустила . У меня сейчас самый офигительный период – я могу предаваться любовным утехам и не залетать", – шутливо подметила Милявская.
Напомним, в этом году артистка развелась с тренером по сквошу Дмитрием Ивановым. Спустя несколько лет Лолита начала жить для себя и не задумываться о мнении мужчин, которые ее окружают.
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