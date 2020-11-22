"Моя жизнь как женщины закончилась": Седокова рассказала о борьбе со старостью

Седокову часто критикуют за возраст. В ее "Инстаграм" полно хейтеров, которые так и ждут, когда же певица состарится и располнеет. А за смелые откровенные наряды на нее постоянно обрушивается волна негатива. Мол, куда тебе в 40 то лет!
После ухода из группы "ВИА ГРА" Анна Седокова сделала блестящую сольную карьеру и открыла бизнес. Она родила троих детей, да еще и прославилась многочисленными любовными интрижками. Она ежедневно доказывает ненавистникам, что возраст ничего не решает. Но певица словно говорит со стеной.
"Бабе почти 40 лет, а она все песни о малолетской любви поет!" – написала в своем "Инстаграм" Седокова, передав сообщения своих хейтеров.
Она отметила, что такие язвительные комментарии ей посмели написать в такой счастливый и важный день, как свадьба. Анна Седокова задалась вопросом, чего не хватает этим несчастным женщинам, которые пишут такое? "Почему эти женщины так яростно хотят, чтоб моя жизнь как женщины закончилась?" – спросила Седокова..
Когда певица впервые побывала за границей, то поразилась тому, как себя держат и как выглядят женщины за 40. Они носили платья и каблуки. От них веяло свободой и свежестью, красотой. В СССР же таких дам уже принято было называть бабушками...
Седокова уверена, что возраст совершенно ни при чем. Важно быть всегда на позитиве и следить за своим телом, ухаживать за ним и поддерживать физическую активность. При этом певица подчеркнула, что она не борется со старостью, а скорее исправляет ошибки юности, в том числе нарушенную культуру питания. Осенью мать троих детей Анна Седокова вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимму, который младше ее на десять лет.
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