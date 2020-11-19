"У меня шок": россияне ужаснулись опухшей Седоковой

Народ так привык к идеальным фото знаменитостей в соцсетях, что уже не воспринимает любимых артистов в натуральном виде. Сурово критике подверглась Анна Седокова.
Поводом для недовольства поклонников стало интервью певицы для ютуб-канала "KonOff". Публика удивилась, как сильно ее лицо во время съемки отличается от селфи в соцсетях. "Старая и опухшая", "У меня шок... как это развидеть", – написали фанаты исполнительницы.
На это 37-летняя Анна Седокова заявила, что просто съемка получилась неудачной. Звезда вспомнила историю о том, как ее подруга из шоу-бизнеса после такого же провала побежала исправлять недостатки у пластического хирурга, так сильно ее ранили нападки хейтеров.
Анна Седокова не собирается следовать ее примеру. Всех недоброжелателей она заблокировала. Кончилось все тем, что знаменитость удалила анонс интервью.
Напомним, ранее исполнительница приняла важное решение. Она призналась, что теперь будет учиться в Гарвардском университете. Артистка сообщила, что уже записалась на онлайн обучение.
Популярные темы форума
Как наказывали вас в детстве?
Насилие со стороны жены
Ковид- божья кара. Как чума, холера
Порядочная женщина
Дочь выходит из ванны голая, прямо при муже.
Форум
Почему женщины сейчас доминируют?
Фигурное катание женщины
Сын смотрит порно. Не знаю как отучить.
Разница в возрасте в 33 года