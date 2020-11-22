Лера Кудрявцева стала участницей скандала на телевидении

Накануне гостями шоу "Секрет на миллион" стали Виктория и Антон Макарские. Супруги рассказывали о личном опыте и семейных проблемах. Спокойный диалог не устроил Леру Кудрявцеву. Она решила подробнее разобрать тему, связанную с детством артиста. Однако подобные вопросы только усугубили спор между двумя звездами.

Дело в том, что сам Антон Макарский впервые встретился со своим отцом только в 33 года. Если бы не сводный младший брат актера, то мужчины вряд ли бы смогли наладить связь.

По словам российского артиста, он видел отца всего два раза в жизни: в глубоком детстве и в студенчестве. Однако только спустя несколько десятков лет папа и сын нашли в себе силы, чтобы узнать друг друга поближе.

Выяснилось, что Макарский ужасно похож на своего родственника не только внешностью, но и характером. Трогательный рассказ Антона не совсем удовлетворил интерес Леры. Тогда она решила развить тему и узнать о внутренних переживаниях артиста.

Кудрявцева поинтересовалась, смог ли музыкант простить отца, которого так долго не было в его жизни. Этот вопрос стал своеобразной отправной точкой в скандале телезвезд. Оказалось, что Лера и Антон имеют совершенно противоположные точки зрения на этот счет.

"Мне не за что его прощать. Мне его катастрофически не хватало всю жизни, а теперь этот паззл встал на свое место. Это счастье неимоверное. У меня крутейший отец", – заявил Макаров.

Стоит отметить, что Леру Кудрявцеву подобный ответ только разозлил. Звезда настаивала, что Антон был брошен родственником на произвол судьбы. Если верить телеведущей, то мужчина просто не хотел общаться с музыкантом, вот и молчал все эти года.

Более того, Лера намекнула на корыстные помыслы отца. Теледива заверила, что пожилой мужчина появился в жизни Макарова только в тот момент, когда он стал популярным артистом.