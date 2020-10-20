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"Отдых – это наглость!": Глюкоза заразилась коронавирусом перед отпуском

Глюкоза. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Летом Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза) хотела отправиться в отпуск, но коронавирус заставил певицу изменить планы. Артистке удалось осуществить задуманное только осенью.
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Глюкоза поделилась с подписчиками инстаграм-аккаунта снимком, сделанным на Мальдивах. Именно туда певица отправилась с желанием отдохнуть от работы и настроиться на новые события. Компанию Наталье составил супруг Александр.

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Наталья Ильинична Чистякова-Ионова автор песен, ведущая, танцовщица

Чистякова-Ионова призналась, что ей сложно настроиться на отпуск, несмотря на долгое ожидание. Летом она была готова лететь на курорт, но заразилась коронавирусом. Артистке пришлось провести две недели дома, изолироваться даже от семьи.

Глюкоза отметила, что очень много работала в этом году, несмотря на карантин. Например, недавно она закончила сниматься в фильме Марюса Вайсберга "Прабабушка легкого поведения". Также певица представила клип на песню "Мурашки" и приняла участие в других проектах.

"Преследует неловкое чувство, что отдых в такое непростое время – это наглость!", – написала Наталья в "Инстаграм".

На Мальдивах также соблюдают все меры предосторожности из-за коронавируса. Глюкоза рассказала, что в отеле ей и Александру пришлось сдать тест на COVID-19 и другие анализы. Виллу, которую арендовали супруги, посетили медики в спецодежде. Певица понимает, что это делается ради безопасности, поэтому нисколько не расстроена проверками.

Автор: 20 октября 2020, 09:18 Источник: Instagram
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