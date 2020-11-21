"В море одежда лишняя": видео с получающей удовольствие Волочковой появилось в Сети

Пока в Москве радуются первому снегу, Анастасия Волочкова наслаждается жаркой погодой на Мальдивах. Балерина проводит время в компании таинственного возлюбленного. Как выглядит мужчина, танцовщица не показывает. Она лишь публикует фото его тени.
Когда Анастасия резвится, у ее избранника важная миссия – снимать происходящее на телефон. Например, накануне Волочкова поделилась кадрами, на которых можно увидеть ее шпагат в необычном для этого месте – океане. Для безопасности балерина надела спасательный жилет.
"Меня тут кое-кто принарядил. Я считаю, что в море одежда лишняя. Я люблю в трусиках плавать <...> Ой, вот это кайф вообще! <...> Что-то в этом есть", – сказала танцовщица во время плавания.
Спустя несколько часов Волочкова опубликовала еще одно видео с растяжкой. Анастасия позировала перед камерой в подвесном кресле. Этими же кадрами она поделилась в приложении "ТикТок". Там танцовщица не сумела отключить комментарии, как в "Инстаграм", поэтому получила порцию негативных высказываний.
Пользователи Сети высмеяли балерину за навязчивую демонстрацию растяжки. "Одна поза на все времена", "Может, ее заклинило?!", "Никакого уважения к себе!", – написали они.
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