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Шоу-бизнес
Ошиблась размером: тесные трусы впились в тело Волочковой прямо перед камерой

Ошиблась размером: тесные трусы впились в тело Волочковой прямо перед камерой

Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/ www.globallookpress.com
Знаменитость показала шпагат в откровенном купальнике. Анастасия Волочкова надела слишком маленькое бикини.
прочитано 885 раз

Светская львица отправилась отдыхать на Мальдивы вместе со своим женихом. Довольная звезда балета не оставила на отдыхе домашние занятия и раздвинула ноги прямо на пляже. Таинственный избранник сфотографировал Анастасию Волочкову в любимой позе. Радостная знаменитость поспешила обрадовать фанатов кадром в инстаграм-канале.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Для пляжного времяпровождения скандальная блондинка выбрала не самое подходящее бикини. Во время выполнения гимнастических упражнений купальные трусы Анастасии впились в тело и едва скрыли интимную зону. Волочкова указала, что очень дорожит шпагатом как элементом своей профессии. Судя по фото, ее страсть к упражнению настолько сильна, что даже тесные трусы не мешают ей улыбаться во время разведения ног.

Анастасия Волочкова призналась, что была на Мальдивских островах 17 раз за десять лет. Она считает, что берег Индийского океана – райское место, куда всегда хочется возвращаться. Балерина заявила, что сотрудники отеля, где она остановилась с женихом, решили, что у пары медовый месяц. Она показала в инстаграм-канале удобства номера и опубликовала новый снимок с возлюбленным. Правда, мужчина почти не попал в кадр, так как Анастасия Волочкова обрезала фото странным образом.

Автор: 18 ноября 2020, 17:46 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Чьи трусы уже: Волочкова и Водонаева померились купальниками

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Гость
Как же надоело, честное слово. Если Волочкова - то обязательно шпагат, микро-бикини, Мальдивы и таинственный мужчина (а был ли мальчик?). И это та, кто считает себя «великой» балериной? Разжиревшая гренадёра с пропитой мор..ой, вечно сверкающая промежностями и что, за это так хорошо платят, что хватает на бесконечные полёты на острова?
Пардон, гренадёрша
Гость
Ответить
Как же надоело, честное слово. Если Волочкова - то обязательно шпагат, микро-бикини, Мальдивы и таинственный мужчина (а был ли мальчик?). И это та, кто считает себя «великой» балериной? Разжиревшая гренадёра с пропитой мор..ой, вечно сверкающая промежностями и что, за это так хорошо платят, что хватает на бесконечные полёты на острова?
Гость
Ответить
Настя, вы -хороший, открытый, добрый человек. Но Ваша откровенность Вас подводит. Даёте пищу для сплетен и насмешек. Перестаньте рассказывать в СМИ о своей личной жизни. Хотя бы на какое-то время. Потому что зрители и читатели беспощадны. Им только того и надо, чтобы над кем-то поглумиться. А у самих-то ,небось , рыльце в пушкУ, только свою жизнь они прячут за семью замками. Учитесь, Настя, быть хитрее. Счастья Вам и удачи.
Гость
Ответить
Дебилка отмороженная наглухо на свою тупую башку.
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