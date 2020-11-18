Ошиблась размером: тесные трусы впились в тело Волочковой прямо перед камерой

Знаменитость показала шпагат в откровенном купальнике. Анастасия Волочкова надела слишком маленькое бикини.

Светская львица отправилась отдыхать на Мальдивы вместе со своим женихом. Довольная звезда балета не оставила на отдыхе домашние занятия и раздвинула ноги прямо на пляже. Таинственный избранник сфотографировал Анастасию Волочкову в любимой позе. Радостная знаменитость поспешила обрадовать фанатов кадром в инстаграм-канале.

Для пляжного времяпровождения скандальная блондинка выбрала не самое подходящее бикини. Во время выполнения гимнастических упражнений купальные трусы Анастасии впились в тело и едва скрыли интимную зону. Волочкова указала, что очень дорожит шпагатом как элементом своей профессии. Судя по фото, ее страсть к упражнению настолько сильна, что даже тесные трусы не мешают ей улыбаться во время разведения ног.

Анастасия Волочкова призналась, что была на Мальдивских островах 17 раз за десять лет. Она считает, что берег Индийского океана – райское место, куда всегда хочется возвращаться. Балерина заявила, что сотрудники отеля, где она остановилась с женихом, решили, что у пары медовый месяц. Она показала в инстаграм-канале удобства номера и опубликовала новый снимок с возлюбленным. Правда, мужчина почти не попал в кадр, так как Анастасия Волочкова обрезала фото странным образом.