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Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Максим Аверин. Фото: Артем Геодакян/ТАСС +1

Народ сотрясается от рыданий у гроба Виктюка: прощание с легендой

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
17 ноября случилось событие, потрясшее всю страну. Ушел из жизни великий Роман Виктюк. Сегодня друзья, близкие и поклонники прощаются с великим театральным режиссером.

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Стало известно, что в последние годы Виктюк боролся с раком. Болезнь сильно ударила по состоянию актера и пережить Covid-19 он уже не смог.

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Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Церемония прощания началась в 11 утра и будет проходить до 15 часов. Напоминаем, прощание проходит в театре Романа Виктюка, которому режиссер отдал всю свою жизнь. Желающих попрощаться с гением очень много.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Практически сразу на церемонии можно было увидеть Ирину Апексимову, которая забежала на пару минут, чтобы почтить память режиссера.

Ирина Апексимова. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Также с самого начала на церемонии присутствовал и непривычно печальный Максим Аверин. Корреспондент "СтарХит" сообщил, что сцена очень близко, а гроб закрыт стеклянной крышкой.

Максим Аверин. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Многие присутствующие изъявили желание сказать Роману Григорьевичу последние слова. Режиссер Алексей Бородин выступил: "Когда такие люди уходят, кажется, что смысл нашей жизни сужается".

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Присутствующих сильно тронули и слова Сергея Маковецкого:"Вы всегда понимали зрителей стенографистов. Возникало сбившиеся дыхание, ровная интонация. Когда нам очень нравилось – вы замолкали. В этом во всем страсть, безумие, любовь, тишина".

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Одна из учениц покойного режиссера произнесла тихое: "Он подарил нам любовь и свет".

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Многие отечественные артисты скорбят сегодня и в социальных сетях.

"Ваши репетиции были отдельными спектаклями, Вас пародировали влюбленные в вас артисты еще долго после премьеры поставленного вами спектакля... А сколько актерских имен вы открыли, я – в их числе. Спасибо, мастер, учитель, царствие вам небесное", – написал Дмитрий Певцов.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

"Человек, который одним спектаклем сделал не только театр, а весь мир для меня в два раза шире. В своей небогатой юности он, приходя в гости, воровал книги. Об этом все знали и принимали. Ему нужно. В нем прорастает. Он хулиган. Он вулкан. Незатухающий. Он свобода", – невероятно трогательно излил душу Максим Виторган.

Автор: 20 ноября 2020, 13:22 Источник: "СтарХит" ✓ Надежный источник

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