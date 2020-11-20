Похороны и прощание с Виктюком: раскрыты детали церемонии

СМИ не владеют полной информацией, но по предварительным данным, причиной смерти стал инсульт. Как стало известно, Романа Виктюка похоронят не в России. Его предадут земле в Украине, в родном городе деятеля искусств Львове. Сообщается, что он будет похоронен в семейном склепе, где покоятся его родители.
Вчера пресс-служба Театра Романа Виктюка рассказала, что прощание с режиссером пройдет в его театре 20 ноября с 11:00 до 15:00 по адресу: улица Стромынка, дом 6, станция метро "Сокольники". Всю жизнь роман Григорьевич отдал именно этому месту.
Напомним, с конца октября сообщалось о том, что Романа Виктюка госпитализировали в ГКБ имени братьев Бахрушиных. Говорили, что там он находится в реанимации, однако представители режиссера постоянно опровергали информацию, оправдывая ситуацию его возрастом. Там он встретил свой последний день рождения, Роману Григорьевичу исполнилось 84 года.
Позднее стало известно, что у Виктюка диагностировали Covid-19. Он был переведен в военных госпиталь, однако врачи сделать ничего не смогли. Предварительно режиссер скончался от инсульта, спровоцированного коронавирусом.
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