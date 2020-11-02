"Трусы лучше снять": Пригожин заткнул за пояс Волочкову

Для своей супруги продюсер организовал фотосессию на закате. Пока певица позировала, артист решил подурачиться. Он показал отличную растяжку и написал, что планирует побороться за звание лучшего инстаграм-шпагата вместе с Анастасией Волочковой.
Поклонники с юмором отнеслись к выходке Иосифа Пригожина. Однако все же предложили не повторять за известной балериной, а последовать примеру Ван Дамма. Также некоторые предположили, почему же у супруга Валерии пока не получается сесть в полноценный шпагат – мешают штаны!
"Иосиф, Как у Волочковой не надо. Если на то пошло, то пусть как у Ван Дамма (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Шорты мешают может😁, Настенька ж всегда в микротруселях делает шпагат", Да она уже нервно курит))", "Волочкова в другой спецодежде свои шпагаты делает. Вам Иосиф, надо такие же трусики приобрести как у нее, весь секрет шпагата Насти в них. Дерзайте!", "Ага) почти Волочкова) только труселя лучше вовсе снять", – написали в комментариях.
Напомним, недавно Иосиф Пригожин получил волну негатива от подписчиков. Продюсер устроил себе и Валерии роскошный отпуск в Дубае, однако поклонники припомнили артисту недавние жалобы на нехватку денег.
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