Никита Михалков связался с мошенничеством в особо крупном размере

Никита Сергеевич вляпался в весьма неприятную историю вокруг суда над Натальей Дрожжиной и Михаилом Цивиным. Об этом в эфире программы "Звезды сошлись" на НТВ поведал актер Борис Токарев.
Изначально вдова Баталова – Гитана – обвинила Цивина и Дрожжину в том, что они мошенники. Разразился скандал. Речь шла о том, что семья якобы обманула женщину, взяла с нее деньги на памятник покойному мужу, а потом и вовсе незаконно присвоила себе ее деньги и недвижимость. Позже выяснилось, что более полутора миллионов рублей на похороны и памятник выделил режиссер Никита Михалков. Он же и поспособствовал разрешению конфликтной ситуации.
Цивин и Дрожжина сидели в СИЗО, пока шло разбирательство по уголовному делу. Теперь же семье покойного Алексея Баталова ничто не угрожает, и мирное соглашение будет подписано.
"Суда не будет. <...> Наташа Дрожжина отдает всю недвижимость Маше. Имущество будет освобождено от ареста и передано дочери Алексея Баталова", – рассказал актер Борис Токарев на программе.
Сама Гитана много раз ходила на ток-шоу и рассказывала, что она и ее больная ДЦП дочь остались без доли в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двух квартир, одна из которых находится в центре Москвы, а также крупной денежной суммы. Все это якобы по поддельным документам Цивин и Дрожжина у них отобрали.
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