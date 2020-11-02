Полине Гагариной нашли замену: Да здравствует бодипозитив!

Экс-муж Полины Гагариной старается забыть свою бывшую возлюбленную как можно скорее и всячески пытается наладить жизнь. Он уже рассуждает, какой будет его будущая жена, хотя на ее реальное присутствие нет и намека.

Фотограф Дмитрий Исхаков разоткровенничался с подписчиками своего микроблога. Он поведал, что после своей отношений со своей стройной женой у него глаза не глядят на худосочных. Теперь мужчина предпочитает пышек. Скорее всего, именно такой и будет его новая спутница.

Пока Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков не развелись официально. Однако они уже расстались и живут разными жизнями. Фотограф строит дальнейшую судьбу так, чтобы о прошлом ему напоминали как можно меньше.

Недавно Исхаков представил публике новую оригинальную фотосессию в крестьянском стиле, на которой в разных пикантных образах предстали женщины с пышными формами из программы "Модель XL". С тех пор аппетитные дамочки не выходят у Дмитрия из головы.

"Возможно, моя следующая жена будет пышечкой. И вообще, что за стереотип, что модель обязательно должна быть очень худой? <...>Да здравствует бодипозитив!" – написал фотограф в своем "Инстаграм".

Певица Полина Гагарина скупо комментирует свои семейные отношения и любовный статус. О разрыве с Исхаковым она почти ничего не рассказывает журналистам.

На вопрос об отношениях с экс-супругом она лишь ответила журналистам, что все видно по ее реальным делам и тому, чем она занимается в настоящее время.