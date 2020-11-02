Полине Гагариной нашли замену: Да здравствует бодипозитив!

Фотограф Дмитрий Исхаков разоткровенничался с подписчиками своего микроблога. Он поведал, что после своей отношений со своей стройной женой у него глаза не глядят на худосочных. Теперь мужчина предпочитает пышек. Скорее всего, именно такой и будет его новая спутница.
Пока Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков не развелись официально. Однако они уже расстались и живут разными жизнями. Фотограф строит дальнейшую судьбу так, чтобы о прошлом ему напоминали как можно меньше.
Недавно Исхаков представил публике новую оригинальную фотосессию в крестьянском стиле, на которой в разных пикантных образах предстали женщины с пышными формами из программы "Модель XL". С тех пор аппетитные дамочки не выходят у Дмитрия из головы.
"Возможно, моя следующая жена будет пышечкой. И вообще, что за стереотип, что модель обязательно должна быть очень худой? <...>Да здравствует бодипозитив!" – написал фотограф в своем "Инстаграм".
Певица Полина Гагарина скупо комментирует свои семейные отношения и любовный статус. О разрыве с Исхаковым она почти ничего не рассказывает журналистам.
На вопрос об отношениях с экс-супругом она лишь ответила журналистам, что все видно по ее реальным делам и тому, чем она занимается в настоящее время.
Популярные темы форума
Предупреждали !
изменой за измену
как понять, что изнасиловали?
принудительная стерилизация
Какую бы вы выбрали?
Кто из знаменитостей красиво стареет?
Дети или муж?
Чем больше у женщины партнеров тем уродливее дети
Ляшки натирают
Какашечный бог