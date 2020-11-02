"Прелесть Анны": пышная грудь Семенович стала причиной громкого скандала

Грудь Анны Семенович вновь в центре повышенного внимания. Выдающиеся достоинство певицы оказалось незащищенным в правовом поле. На этот раз на нее "претендует" анонимный производитель конфет.

В личном сообщении в социальной сети предприимчивый бизнесмен сообщил Анне, что якобы зарегистрировал товарный знак на изображении груди Семенович для производства конфет в виде знаменитого бюста. Мужчина придумал и весьма неоднозначное название для своего кондитерского изделия: "Прелесть Анны". Он также поделился стратегией рекламного продвижения продукта по региональным торговым сетям. Впрочем, тут же оговорился, что готов отказаться от своих грандиозных кондитерских планов, если Семенович заплатит 1,5 млн рублей.

Эта неприятная ситуация заставила Анна Семенович задуматься о защите собственной груди в рамках закона. В ближайшее время певица намерена провести консультации с юристами о возможности регистрации в качестве товарного знака того, что уже много лет является визитной карточкой и своеобразным брендом.

"Мое имя и мой образ уже много лет являются зарегистрированным товарным знаком, – заявила артистка "Дни.ру". – Но я не могла подумать, что меня оказывается можно "делить" по частям. Грудь моя юридически никак не защищена. И получается, что завтра, получив регистрацию товарного знака, кто-то может начать производить используя ее художественное изображение скульптуры, постеры, белье? При этом еще и получается, что моя же собственная грудь начинает жить отдельной жизнью от меня. Поэтому и задумалась, о том, что грудь надо зарегистрировать отдельным товарным знаком. Надеюсь, что юридически это сделать возможно".

"Я раньше немного посмеивалась над западными знаменитостями, когда, например, Дженифер Лопес страховала и отдельно защищала авторским правом изображение своей попы. Теперь я ее прекрасно понимаю", – пояснила Анна Семенович.

Напомним, что в разное время образ Анны Семенович уже не раз незаконно появлялся в коммерческих целях мошенников. Лицо и тело певицы украшали собой витрины провинциальных магазинов и точек общественного питания, появлялись в рекламе сайтов для взрослых и даже на спичках. Все выявленные факты пресекались юридически.