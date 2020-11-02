Скандал: Тарзан изменил Королевой Слухи и сплетни шоу-бизнеса Новости о Заворотнюк Шоу "Дом-2"

Топ новостей

Выступление Реввы вызвало у Долиной отвращение: Никто не имел такого права
Инициатор – Наташа: сделано заявление о разводе Королевой и Тарзана
У вас денег на меня не хватит: адвокат заткнул высокомерной Гузеевой рот
Певец Агутин в больнице в тяжелом состоянии
партнеры
Понедельник
2 ноября
Лента новостей
14:20
Звезда сериала "Клон" родила первенца
14:13
Бородина с черными губами заговорила про церковь и посмеялась над смертью
14:11
"Было страшно": дочь Арбениной подвергла себя смертельной опасности
13:53
У Лукашенко остался один шанс удержаться у власти – политолог
13:51
Пугачева отобрала сына у племянника и не дает общаться
13:49
В ХМАО ребенка достали из турбины самолета
13:46
"Как простые смертные": Агутин и Варум поразили народ новым фото после новостей об измене
13:41
Особенного ребенка звезды сериала "След" прооперировали
13:36
Лукашенко пообещали большие неприятности в случае победы Байдена
13:27
В Петербурге семилетний мальчик выстрелил из пистолета в младшего брата
13:12
Муцениеце посмеялась Прилучному в лицо после слухов о воссоединении
13:10
"Это очень страшно!": бывшая помощница не желает даже приближаться к Ротару
13:08
Инфекционист обозначил пик пандемии коронавируса в России
13:02
"Не свойственно детям в этом возрасте": Поплавскую удивила особенность новорожденного внука
13:01
"Невыносимо тяжело!": Стоянов не может смириться с большой потерей
12:44
"Как у Успенской": измазавшая лицо дочь Гузеевой вызвала отвращение
12:40
Сахалинские рыбаки выловили гигантскую акулу
12:26
"Это выглядит нелепо": молодящегося Баскова разнесли за странные видео
12:14
Неизлечимо больной Андрей Губин покинул Россию
12:14
"Ухудшение самочувствия": инфицированная дочь Гребенщикова перестала вставать
12:11
Покупающая внимание мужчин Собчак рассказала о вопиющей несправедливости
12:10
В Подмосковье бизнесмена застрелили из арбалета
11:44
Пушков рассказал об упущенном Украиной шансе из-за Майдана
11:37
Она в коме? Близкие рассказали о состоянии попавшей в секту звезды 90-х
11:36
Genesis G90: создание прекрасного, или прекрасное создание
11:34
Мария Порошина со слезами обратилась к бывшему мужу
11:22
Звезда сериала "Чики" о пристрастии к выпивке: Я люблю напиться и орать
11:09
"Он умер от СПИДа!": племянница впервые о настоящей причине смерти известного актера
11:08
Курс евро внезапно подскочил
11:06
В России ожидаются массовые сокращения
10:53
В России за сутки коронавирус сразил более 18 тысяч человек
10:48
В Москве во время выступления умер молодой музыкант
10:29
В Сирии готовится новая провокация
10:29
"Потрясающее сходство!": люди поздравляют счастливую вдову Этуша
10:17
Первый канал оказался в центре скандала с домогательствами к школьницам: Как низко вы упали
10:07
18 квартир: Дрожжина и Цивин обогатились за счет старых артистов
10:04
Зеленский обвинил "темные силы" в попытке устроить контрреволюцию на Украине
10:02
Сноуден рассказал о желании получить гражданство России
09:25
"Возможны проблемы с зачатием ребенка": сексолог поставил диагноз повзрослевшей дочке Началовой
09:21
Тина Канделаки планирует обратиться к суррогатной матери
08:43
Гороскоп на 2021 год от астролога "Давай поженимся"
08:42
В России предложили возмещать расходы на тесты на коронавирус
08:38
Раскрыт секрет оранжевой папки Владимира Путина
08:31
Некрасиво шутил и прихватил падчерицу за зад: грязные подробности развода Ольги Кабо
06:37
"Для меня это норма": Тюльпанова о многочисленных пластических операциях
04:17
Коронавирус: последние новости на сегодня, 2 ноября 2020 года
02:09
Скандальному поведению Гогена Солнцева нашли объяснение
00:21
Эксперт о жизни Федункив с мужем-наркоманом: Она хотела доказать всему миру
00:01
Похоронившая актера Числова престарелая мать пропала без вести
22:13
"Угадал твой тариф?": Тимати набросился на бывших коллег с громкими обвинениями
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В речи Лукашенко нашли сходство с "диктатором из 1945-го": Его лучшее будущее – камера в Гааге
Эксперт предрек кровавое подавление протеста в Белоруссии перед встречей Лукашенко с народом
Лукашенко об оппозиции Белоруссии: Раздрай начался
Инициатор – Наташа: сделано заявление о разводе Королевой и Тарзана
Политолог о тактике Лукашенко по сохранению власти: Начнет настоящий погром силовиков
Орбакайте заявила о важных изменениях в жизни сына
Шоу-бизнес

"Это очень страшно!": бывшая помощница не желает даже приближаться к Ротару

София Ротару. Фото: Grigirii Goryachev/Russian Look/www.globallookpress.com
В студии скандально известного шоу "Звезды сошлись" на НТВ появилась Ольга Коняхина. Когда-то она была директором певицы Софии Ротару. Однако узнав о том, что та якобы присвоила себе кругленькую сумму, артистка упекла ее за решетку. На шоу Коняхина рассказала, как живет после освобождения.
прочитано 1427 раз

Десять лет назад директора Софии Ротару Ольгу Коняхину приговорили к шести годам лишения свободы за мошенничество. Тогда артистка утверждала, что помощница незаконно присвоила себе семь миллионов рублей, беря предоплату за концерты.

ПО ТЕМЕ

"Предлагали 20 тысяч евро": оголившую грудь внучку Ротару оценили по достоинству

"Мутная история": из дома Ротару вынесли миллионы

 София Ротару

София Ротару певица, актриса

В итоге, Коняхина отсидела в колонии строгого режима половину срока и вышла из тюрьмы благодаря примерному поведению. Уже семь лет она находится на свободе. Однако, по ее словам, она до сих пор не может наладить свою жизнь и очень ярко помнит, как была в тюрьме.

"Я как будто бы отыграла в спектакле каком-то, снималась в кино. Это очень страшно! Самое страшное в тюрьме – это невозможность побыть одной и купить себе то, что ты хочешь купить. Тебе приходится кого-то просить", – пожаловалась Коняхина.

После освобождения Ольга осталась без любимого мужчины и работы. Она скитается по съемным квартирам и сотрудничает с малоизвестными артистами, у нее даже не всегда находится 30 тысяч рублей, чтобы оплатить очередное съемное жилье.

А ситуация, связанная с пандемией коронавирусной инфекции, еще больше усложнила существование Ольги Коняхиной. "Работы в принципе нет. Мы вот в октябре ездили давать четыре концерта на Урал. Зрелище не из приятных, когда ты выходишь на сцену, а там кресла перетянуты лентами, заполнено всего 30 процентов зала, и люди сидят в масках", – пожаловалась бывшая помощница Софии Ротару.

Кстати, что касается артистки, то Ольга Коняхина бежит от нее, как черт от ладана. "Не хочу к ней даже приближаться!", – отрезала женщина.

Автор: 2 ноября 2020, 13:10 Источник: "Звезды сошлись" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Героя Украины Софию Ротару привлекли в новогоднюю ночь в Москве

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Тебя посодют, а ты не воруй!
Юшка
Ответить
Коняхина кинула не только Ротару, но и организаторов до фига, присвоив бабки за предстоящие концерты и проиграв в казино. А Пугачева сдала Ротару Коняхину...
алеся
Ответить
Какая белая и пушистая Конякина! Забыла рассказать в студии какие миллионы проигрывала в казино!
Ирина Геннадьевна
Ответить
Помогите пожалуйста! На прошлой неделе скончался мой супруг-инвалид, а я сейчас осталась с двумя маленькими детьми на руках. Дома совсем нет денег, нет еды и не во что одеть детей сейчас, когда сильно похолодало. Родственников у нас нет. Прошу всех неравнодушных о помощи! У меня есть карта Сбера 2202 2019 0902 8082 (Ирина Геннадьевна). Даже сто рублей на хлеб и макароны будут неоценимой поддержкой c вашей стороны. Заранее спасибо всем, и храни вас Бог!
1

Популярные темы форума

Политика

Эксперт предрек кровавое подавление протеста в Белоруссии перед встречей Лукашенко с народом
Политолог о тактике Лукашенко по сохранению власти: Начнет настоящий погром силовиков
Эксперт объяснил роль силовиков в падении режима Лукашенко
Не наша война: почему России не нужно вмешиваться в конфликт в Карабахе

Шоу-бизнес

"Это очень страшно!": бывшая помощница не желает даже приближаться к Ротару
Инфекционист обозначил пик пандемии коронавируса в России
"Не свойственно детям в этом возрасте": Поплавскую удивила особенность новорожденного внука
"Как у Успенской": измазавшая лицо дочь Гузеевой вызвала отвращение

Проишествия

Семилетний ребенок получил страшные травмы в заведении Бородиной: Мне неинтересно, кто и где упал
Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы

Lifestyle

Военная драма "Ржев" привела в восторг испанских зрителей
Старинная опера Монтеверди на сцене Театра Сац
Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Шоу-бизнес

Некрасиво шутил и прихватил падчерицу за зад: грязные подробности развода Ольги Кабо

Актриса рассталась со вторым мужем
Шоу-бизнес

"Как простые смертные": Агутин и Варум поразили народ новым фото после новостей об измене

Что происходит между супругами

Шоу-бизнес

Муцениеце посмеялась Прилучному в лицо после слухов о воссоединении

Артистка сказала последнее слово
Шоу-бизнес

Бородина с черными губами заговорила про церковь и посмеялась над смертью

Ведущая набросилась на простых людей

Гороскоп

Гороскоп на 2021 год от астролога "Давай поженимся"
Гороскоп на неделю с 2 по 8 ноября 2020 года
Каким знакам зодиака 2021 год принесет успех в любви: мнение астролога
Гороскоп на сегодня, 30 октября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Нарушение этики: спортсменов Плющенко хотят отстранить от соревнований
"Твои глаза": Липницкая перестала скрывать лицо дочери
"Кто на дорогу будет смотреть!?": Ягудина осудили за халатное отношение к езде за рулем
Загитову унизили: Медведева вошла в список лучших фигуристов в истории

Регионы

Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+