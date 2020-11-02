"Это очень страшно!": бывшая помощница не желает даже приближаться к Ротару

В студии скандально известного шоу "Звезды сошлись" на НТВ появилась Ольга Коняхина. Когда-то она была директором певицы Софии Ротару. Однако узнав о том, что та якобы присвоила себе кругленькую сумму, артистка упекла ее за решетку. На шоу Коняхина рассказала, как живет после освобождения.

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