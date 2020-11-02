Мария Порошина со слезами обратилась к бывшему мужу

Мария Порошина отметила знаменательное событие. Ее экс-супруг не оставил это без внимания. Мужчина специально записал видеообращение для артистки, и та немедленно отреагировала, признавшись, что расплакалась.

Накануне, 1 ноября, свой день рождения отметила одна из самых известных и востребованных актрис отечественного кинематографа Мария Порошина. Артистку поздравили с праздником друзья, коллеги и многочисленные поклонники. Не остался в стороне и бывший муж, популярный актер Гоша Куценко.

Специально для Марии Порошиной артист записал видеообращение. Отметим, что после расставания пара сумела сохранить прекрасные отношения. К тому же у бывших супругов есть взрослая дочь Полина, которая пошла по стопам родителей, став тоже актрисой.

Помимо видео, Гоша Куценко еще и оставил запись для именинницы. "Дорогую, любимую Машеньку Порошину поздравляю с Днем Рождения!!!! Счастья тебе! Ты заслужила Его, как никто!🤩Наслаждайся жизнью! И, главное, побольше СПИ! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – обратился к бывшей жене актер.

Артист сопроводил запись видеорядом, смонтированным из архивных фотографий его и Марии. На одном снимке Порошина запечатлена с большим животом.

Мария Порошина не оставила без внимания эмоциональное поздравление бывшего мужа. Она ответила ему так: "Ну, ВОТ!!!! Так растрогал меня – плачу и улыбаюсь! 💖❤️🧡♥️💗 Добрый, Талантливый, Мудрый, Красивый!!! СПАСИБО ТЕБЕ ЗА ВСЕ!!!! 😇 Дочь у нас – ПРЕКРАСНАЯ! 🦋"

Кстати, Полина тоже не оставила именинницу без внимания. Она осыпала ее поздравлениями и призналась в любви. Напомним, что у Марии Порошиной, помимо Полины, еще трое дочерей и сын.