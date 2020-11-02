"Потрясающее сходство!": люди поздравляют счастливую вдову Этуша

55-летняя Елена Этуш – четвертая жена скончавшегося полтора года назад актера и педагога Владимира Этуша. Преподавательница английского языка прожила в браке с легендарным артистом почти двадцать лет.



Елена Этуш была очень привязана к мужу. И сегодня заставка ее страницы на "Фейсбуке" – портрет Владимира Абрамовича на черном фоне с датами жизни. Очень часто Елена Евгеньевна вспоминает в публикациях обожаемого мужа, который был на 43 года старше и прожил 96 лет. Очередные ее посты посвящены двум долгожданным событиям.

На фасаде старинного доходного дома в Гранатном переулке, где и жил Владимир Этуш, стараниями его вдовы скоро состоится открытие мемориальной доски работы молодого скульптора Филиппа Трушина. Это настоящее произведение искусства. Как говорят очевидцы, под разными углами лицо артиста на доске меняет выражение. Сам же Владимир Абрамович запечатлен на фоне столичного театра имени Евг. Вахтангова, где служил всю жизнь.

"Все! Долгий и трудный путь позади. Осталось торжественное открытие. Все люди, которые проходили мимо во время установки, были просто в восторге. Говорят, что потрясающее сходство и необыкновенной красоты доска", – ликует счастливая вдова Этуша. К поздравлениям ей присоединились поэт и композитор Ирина Грибулина и скандально известный Михаил Цывин.

Стоит напомнить, что доска была сделана на условиях софинансирования: половина денег дала вдова, половину – правительство Москвы.

Еще одно важное событие у вдовы впереди. 6 мая 2022 году будет отмечаться 100-летие со дня рождения Владимира Этуша. "Первый шаг на длинном пути сделан – мы подали заявку на памятник к столетию Владимира Абрамовича. Пожелайте нам удачи!" – сообщила деятельная вдова.