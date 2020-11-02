Тина Канделаки планирует обратиться к суррогатной матери

Тина Канделаки задумалась о суррогатном материнстве из-за своего возраста. Скоро телеведущей исполнится 45 лет, а это значит, что рожать ребенка самостоятельно ей опасно. При этом журналистка верит в таинство зачатия и надеется на собственный организм.
По мнению Канделаки, в скором времени суррогатное материнство изменит человеческие отношения. В настоящий момент лишь немногие женщины готовы вынашивать чужого ребенка, но в будущем таких людей станет больше, считает телеведущая.
Количество суррогатных матерей увеличится из-за изменений в экономике, уверена Тина. Автоматизация вытеснит многие профессии, поэтому люди примутся зарабатывать, предоставляя такую услугу. Вместе с тем наличие партнера перестанет быть чем-то важным и эксклюзивным, отметила журналистка.
Напомним, Тина Канделаки 12 лет была замужем за предпринимателем Андреем Кондрахиным. В этом браке телеведущая родила двоих детей: дочь Меланию и сына Леонтия. Наследникам по 20 и 19 лет соответственно. Журналистка рассталась с бизнесменом в 2010-ом, а спустя четыре года заключила брак с Василием Бровко.
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