"85-й размер": Лариса Гузеева выставила напоказ голое тело

Среди свежих публикаций Гузеевой оказалось необычное фото. Она опубликовала совместный снимок с детьми, на котором на первом плане оказались их голые пятки.
"Вот эти вместе взятые 85-й размер я родила и сама себе удивляюсь!" – написала Лариса Гузеева.
Она поддержала детей и дала понять, что всегда будет рядом и встанет за них горой, несмотря ни на что.
Ранее дочь Гузеевой Ольгу Бухарову затравили за несуразный наряд. Лицо Ольга Бухарова закрыла огромными солнечными очками и маской. На ней было мешковатое полупальто бежевого цвета, бордовая водолазка, джинсовые короткие штаны и ботинки. Подписчикам показалось, что она выглядит как престарелая дама.
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