Не может перебеситься: 61-летняя Мадонна завела интрижку с 26-летним танцором

Давно известно, что зарубежная звезда имеет слабость к краткосрочным романам с молодыми танцорами. Королеве поп-музыки уже 61 год, но она не перестает удивлять фанатов любовными интрижками. На этот раз ее поклонником стал накачанный и привлекательный 26-летний артист, работающий с Мадонной в одном коллективе.

В эти выходные в интернете появились совместные фотографии певицы с танцором. Так как они вместе работают, то часто разъезжают по миру с гастролями. Видимо, во время очередного шоу и вспыхнула страсть. На снимках можно видеть, как Мадонна и ее возлюбленный танцуют на сцене, летят на частном самолете, нежно обнимаются на балконе. Пара не слишком афиширует свои отношения. Некоторым может показаться, что они просто коллеги по работе. Но журналистам удалось зафиксировать пикантные моменты и узнать имя счастливчика – Ахмалик Уильямс.



Молодой человек известен не только своими танцевальными талантами. Он еще и знаменитый блогер. Его аккаунт в сети "Инстаграм" интересует несколько десятков тысяч подписчиков. Там парень публикует фотографии с возлюбленной и видеоролики, на которых оттачивает свои хореографические навыки.

Напомним, в ноябре 2019 года Мадонна напугала поклонников заявлением. Певица сообщила о серьезных проблемах со здоровьем. Исполнительница написала в своем "Инстаграм", что отменяет сразу три выступления. Концерты должны были состояться в Бостоне.



