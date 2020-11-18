"Хлопнула дверью": Климова сделала заявление об уходе из театра

Сегодня знаменитость играет в Театре имени Моссовета. Но на пике популярности отчаявшаяся артистка бросила профессию. Ирина Климова объяснила, что решила все оставить в начале 90-х, когда, как ей казалось, театр был никому не нужен.
По словам звезды, на некоторых спектаклях в то время артистов на сцене было больше, чем зрителей. Тогда у Ирины Климовой появилось ощущение, что она занимается "бесполезным делом". Актриса ушла в никуда, занявшись домом и семьей.
Однако уже через год такой жизни она поняла, что совершила большую ошибку. Звезда считает, что ей надо было потерпеть. "Я не справилась, рубанула сплеча и хлопнула дверью", – вспоминает Ирина Климова.
Актриса решила покорить отечественный шоу-бизнес. Но его реалии оказались для нее неподходящими. Ирина Климова объяснила, что от нее требовалось идти на компромиссы, а ей это было тяжело. В результате артистка поняла, что это не ее мир, в котором царят свои законы.
Теперь Ирина Климова снова играет в театре. Она отметила, что и сейчас там происходят конфликты, но интриг практически нет. Актриса убеждена, что в коллективе следует открыто идти на разговор.
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