Народный артист вцепился в волосы актрисе Климовой

Ирина Климова стала очередной звездной гостьей передачи Татьяны Устиновой "Мой герой". Артистка рассказала о том, как ее схватил за волосы легендарный актер Иннокентий Смоктуновский.

Ирина Климова с детства воспринимала себя артисткой. Пока родители работали, она включала радиолу и пела в расческу во все горло. Позднее у нее обнаружилось колоратурное сопрано, и вместе с педагогом она разучила романс Александра Алябьева "Соловей". Именно это произведение Климова исполнила на прослушивании в Гнесинском училище.

"Спела мою "коронку" – "Соловья". Мне сказали: "Годится! Музыкальный факультет – легко!" Единственное, о чем меня попросили: "Покажите ноги!" Проще говоря, задерите юбку. Что за неприличные предложения? Никогда в жизни! Покраснела, расплакалась и убежала. Это решило мою судьбу. Хотя, наверное, следовало показать фигуру, я же должна была стать артисткой музыкального театра как-никак", – рассказала Ирина Климова.

В итоге она стала студенткой Театрального института имени Щукина и во время учебы исполнила главную роль в постановке "Пигмалион". Начинающую актрису приглашали 12 театров, и каждый из них Ирина Климова посещала, чтобы впитать атмосферу, присмотреться. В Театре имени Моссовета она попала на спектакль "Царская охота" с Леонидом Марковым и Маргаритой Тереховой. Постановка потрясла Климову до такой степени, что она едва не оказалась под колесами автомобиля.

"Я вышла, никого не видя и не слыша. Выпала из пространства! Переходила Тверскую, и вдруг завизжали тормоза, кто-то схватил меня за волосы и вытащил из-под машины. Это был Иннокентий Михайлович – он гулял по бульвару. Усадил меня на лавочку, и мы с ним часа три-четыре проговорили – о профессии, о спектакле… А на следующий день Смоктуновский вручал мне диплом. Когда назвал мою фамилию, я вышла красная, как рак. Он сказал: "Спасибо Вам за прекрасный вечер. С этой женщиной вчера…" И тут все, понятное дело, рухнули!" – вспомнила Ирина Климова.