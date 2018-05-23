Актриса Климова объяснила свой провал в шоу "Голос"

Звезда сериала "Петербургские тайны" Ирина Климова рассказала журналистам, что навсегда забросила певческую карьеру. В 90-х она пробовала себя в качестве исполнительницы, но, выпустив альбом, поняла, что шоу-бизнес не для нее.

Артистка призналась, что на эстраде почему-то не прижилась, поэтому сейчас поет исключительно в рамках своей драматической профессии – в мюзиклах и театральных постановках. "Несмотря на то, что я очень люблю петь, работать в студии, заниматься аранжировками, образ жизни певицы – не совсем мое", – поделилась артистка. Климова призналась: на эстраде ей некомфортно.

Ирина отметила, что карьера исполнителя требует больших финансовых и временных затрат, а этого она себе позволить не может. "К сожалению, я сама песни не пишу. Это значит, надо найти свою композицию, отдать за нее большую сумму денег, потом заплатить за раскрутку, съемки клипа, ротацию. Я поняла, что это все просто не для меня!" – заявила звезда.

По словам Климовой, участие в вокальном конкурсе "Голос" было лишь экспериментом без претензий на победу. "Я отдавала себе отчет, что соревноваться с молодыми вокалистами шансов почти не было. И потом, несмотря на то, что я неплохо пою, я все-таки драматическая артистка и у меня другой способ звукоизвлечения и подачи, нежели у поп-исполнителей", – пояснила она. Несмотря на провал, Климова рада, что решилась выступить на Первом канале.

Ирина отметила, что благодаря "Голосу" она напомнила о себе, ведь многие уже забыли, что Ирина Климова может петь. "А через год у этой моей акции появилось неожиданное продолжение. Юра Аксюта, с которым мы не общались 20 лет, а сейчас он является музыкальным продюсером Первого канала, пригласил меня в программу "Три аккорда". А это тоже был очень хороший проект!" – рассказала Ирина Sobesednik.ru.