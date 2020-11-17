"Быдлу другого и не надо": Шаляпин оправдал появление хейтеров

Прохор Шаляпин известен не только по "Фабрике Звезд", но и работой с продюсером Виктором Дробышем. Также популярность певца связана со съемками в большом количестве ток-шоу. В прошлое воскресенье он посетил "Звезды сошлись".

Исполнитель поведал ведущим и гостям о своей нелегкой судьбе, в целом, и тяжелом детстве, в частности. Он сообщил, что отец его был настоящим тираном, издевался над ним. Однажды они с мамой убегали от него по снегу без какой-либо обуви. Именно из-за травмы, нанесенной ему, он абсолютно не скорбит по отцу после смерти.

В тот же день в СМИ появился еще один скандал, связанный с Прохором Шаляпиным. В другое ток-шоу пришла девушка, рассказавшая, что она – возлюбленная артиста и ждет от него ребенка. Исполнитель опроверг эту информацию и сказал, что никаких близкие отношения их не связывали, хотя они знакомы. Шаляпин утверждает, что просто помогал гостье снять квартиру.

После эфира исполнитель поделился с подписчиками своими мыслями на тему тяжелой жизни артистов российского шоу-бизнеса. Он считает, что раньше звезды были "небожителями", а теперь они хуже обычных людей, "порочные существа", "бормотуха". Их личная жизнь является достоянием общественности, уважать совершенно нечего, но все почему-то считают, что "быдлу другого и не надо".

Также он отметил, что "королей и королев" сегодня очень много, а артиста "не сыскать днем с огнем". Подобной трансформацией он объяснил появление "хейтеров" в нашей стране.





