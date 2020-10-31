Скандал: Тарзан изменил Королевой Слухи и сплетни шоу-бизнеса Новости о Заворотнюк Шоу "Дом-2"

Топ новостей

После неожиданного исчезновения вскрылись неизвестные факты о Кабаевой
"Поздравляю с дочкой!": счастливая Высоцкая показала ребенка
"Тяжело": как живет оставшаяся в одиночестве после смерти Марка Захарова дочь
Сделано заявление о разводе Собчак и Богомолова: Хуже, чем Виторган
партнеры
Суббота
31 октября
Лента новостей
13:27
Лукашенко о ситуации в стране: Раздрай начался
13:13
"Изменяет жене": Фадеев признался в любви сексапильной блондинке
13:12
Леонид Якубович сбросился с высоты второго этажа
12:43
"В жизни еще хуже": изуродованная Собчак обнажила гнилые зубы
12:42
"Я его так люблю": звезда интернета заявила о желании выйти замуж за Билана
12:28
Как живет звезда фильма "Москва слезам не верит" после большой трагедии
11:53
Кудрявцева бросилась на помощь к умоляющей Самбурской
11:34
"Баловался алкоголем": родная мать Преснякова о сложном жизненном этапе артиста
11:31
"Заберите от нее детей!": приставания Успенской к маленькой девочке вызвали ужас
11:08
"Религия и культура с тобой не сочетаются": Кадыров разнес Жириновского за слова о террористах
11:04
"Не сошлись характерами с партнершей": дочь Заворотнюк рассказала об ошибке молодости
10:46
"Зачем такое показывать": Оголенная Валерия в купальнике похвасталась аппетитными формами
10:45
Болезненный вид изменившегося в лице Фадеева шокировал поклонников
08:01
Татьяна Тотьмянина потрясла преображением: Недосягаемый величины человек
06:03
"Срок уже большой": судья подтвердил слухи о второй беременности Маркл
04:02
"Без колебаний нажимает на курок": Анджелина Джоли показала свою сущность
02:00
Затравленная звезда сериала "Звоните ДиКаприо!" испытала шок
00:06
Коронавирус: последние новости на сегодня, 31 октября 2020 года
23:06
"Заблевала на сцене кого-то": Наргиз не помнит своих концертов из-за алкоголя
22:07
На проекте Союзного государства поставили крест: русские и белорусы не хотят жить вместе
21:58
Фотография Сябитовой в молодости произвела фурор
21:29
Назван худший сценарий борьбы с распространением коронавируса
21:19
Из-под завалов в Турции достали 70 человек
20:54
Гарик Харламов: Я развожусь из-за сутенерской тачки
20:37
Политолог: Путин дал Лукашенко неделю, чтобы образумиться
20:15
Экс-помощник дал два главных совета борющемуся с протестующими Лукашенко
19:42
Есть жертвы: в центре Киева внедорожник влетел в толпу
19:30
Кадры жуткого землятресения в Турции шокировали народ
19:22
Гузеева подверглась критике за сомнительную рекламу
19:18
Критик разнес в пух и прах Наргиз за пьянство на концертах
19:13
Кремль назвал условие для ввода миротворцев в Нагорный Карабах
18:55
Нашедшая наркотики у Даны Борисовой дочь начала прогуливать школу
18:49
"Какие надо мозги иметь?": Федосеева-Шукшина взорвалась из-за чудовищной лжи
18:33
Фанатки сошли с ума: появилась информация о тайной женитьбе Егора Крида
18:29
Экс-участница "ВИА Гры" о романе с женатым Меладзе: Я не знала, как скрыть эмоции
18:15
Жена звезды шоу "Дом-2" обнародовала откровенные кадры с необычных родов
18:08
Приватный танец массажистки для старика Алибасова слили в Сеть
18:05
"Пусть Паша видит": Муцениеце собралась под венец
17:39
Украинский политолог оценил вероятность импичмента Зеленского
17:37
Первенец "поставил под удар" карьеру Крутого
17:26
Лукашенко признал ошибки со стороны властей Белоруссии
17:05
"Нам нужна она живая": Литвинова прокомментировала состояние занемогшей Земфиры
16:50
Ольга Серябкина впервые показала мужа
16:37
Дэвид и Виктория Бекхэм продали тайны личной жизни за 20 миллионов долларов
16:30
История дочери Алсу повторяется? Наставник "Голоса" влез в скандал из-за подкупа жюри
16:19
"Предлагали 20 тысяч евро": оголившую грудь внучку Ротару оценили по достоинству
16:06
"Потеряешь репутацию навсегда": сколько Пугачева с Пресняковым платят за эфиры
16:03
"Любе надо быть готовой ко всему": подруга сообщила о передозировке дочки-наркоманки Успенской
15:41
Варум рассказала об отчаянии после новости об измене Агутина
15:33
Близкие Равшаны Курковой рассказали правду о рождении ее ребенка суррогатной матерью
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Лукашенко заговорил о войне с НАТО: Будем сражаться до последнего белоруса
Политолог: Путин дал Лукашенко неделю, чтобы образумиться
На проекте Союзного государства поставили крест: русские и белорусы не хотят жить вместе
80-летняя Светличная пожаловалась на сына и невестку в полицию
Белорусский политик: Лукашенко уйдет с президентского поста до конца года
Эксперт предупредил протестующих белорусов: Приказ стрелять на поражение может быть отдан в любую минуту
Шоу-бизнес
Леонид Якубович сбросился с высоты второго этажа

Леонид Якубович сбросился с высоты второго этажа

Леонид Якубович. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com.
Звезда шоу "Поле чудес" рискнула здоровьем. Леонид Якубович выполнил опасный трюк и чудом не разбился.
прочитано 413 раз

По словам шоумена, на съемках он решил воплотить в жизнь собственную идею. Леонид Якубович спрыгнул с высоты второго этажа ради красивого кадра. От услуг дублера знаменитость отказалась. Также Леонид Аркадьевич не использовал страховку, когда бросался вниз.

ПО ТЕМЕ

"Незаменимых людей нет": Якубович сделал заявление об уходе с "Поля чудес"

Дочь Леонида Якубовича откровенно о проблемах в семье: Взаимное недоверие и боязнь пойти на контакт

Якубович не стал скрывать, что сегодня жалеет о том своем решении. Звезда программы "Поле чудес" могла заработать серьезные травмы и даже остаться инвалидом.

"Я чуть спину себе не поломал. Хотя зачем я это делал?" - удивляется сам себе Леонид Якубович.

Якубовичу, к счастью, повезло. Он не пострадал серьезно. Над собственным безрассудством Леонид Аркадьевич смеется.

Как добавил шоумен, экстремальные кадры создавались для рекламной паузы программы "Поле чудес". Судя по всему, Якубович хотел повысить рейтинги своего шоу и подзаработать.

Напомним, телеигра "Поле чудес" в этом году празднует 30-летний юбилей. С 1990 года передачу ведет Леонид Якубович. Самому шоумену в этом, 2020 году, исполнилось 75.

Телезнаменитость праздновала день рождения 31 июля. Якубович отказался от пышного банкета из-за пандемии коронавируса. Ведущий отпраздновал юбилей в узком кругу самых близких людей. Леонид Аркадьевич не исключает, что отметит важную дату в большой и шумной компании немного позже, когда угроза подцепить COVID-19 станет минимальной.

Автор: 31 октября 2020, 13:12 Источник: "Вечерний Ургант" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

71-летний Якубович прилюдно миловался с юной красавицей

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

На проекте Союзного государства поставили крест: русские и белорусы не хотят жить вместе
Политолог: Путин дал Лукашенко неделю, чтобы образумиться
Экс-помощник дал два главных совета борющемуся с протестующими Лукашенко
Кремль назвал условие для ввода миротворцев в Нагорный Карабах

Шоу-бизнес

Фотография Сябитовой в молодости произвела фурор
Гарик Харламов: Я развожусь из-за сутенерской тачки
Гузеева подверглась критике за сомнительную рекламу
Критик разнес в пух и прах Наргиз за пьянство на концертах

Проишествия

Семилетний ребенок получил страшные травмы в заведении Бородиной: Мне неинтересно, кто и где упал
Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы

Lifestyle

Военная драма "Ржев" привела в восторг испанских зрителей
Старинная опера Монтеверди на сцене Театра Сац
Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Шоу-бизнес

Как живет звезда фильма "Москва слезам не верит" после большой трагедии

Актриса потеряла единственного сына
Шоу-бизнес

"Зачем такое показывать": Оголенная Валерия в купальнике похвасталась аппетитными формами

Звезда отдыхает в ОАЭ
Шоу-бизнес

Кудрявцева бросилась на помощь к умоляющей Самбурской

Теледива отреагировала моментально
Шоу-бизнес

Болезненный вид изменившегося в лице Фадеева шокировал поклонников

Вскрылись архивные фотографии музыканта

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 30 октября 2020 года
Гороскоп на ноябрь 2020 года
Гороскоп на сегодня, 29 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 28 октября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Бывшая возлюбленная обвинила теннисиста Зверева в избиениях: Больше не буду молчать
"Твои глаза": Липницкая перестала скрывать лицо дочери
"Кто на дорогу будет смотреть!?": Ягудина осудили за халатное отношение к езде за рулем
Загитову унизили: Медведева вошла в список лучших фигуристов в истории

Регионы

Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+