Леонид Якубович сбросился с высоты второго этажа

По словам шоумена, на съемках он решил воплотить в жизнь собственную идею. Леонид Якубович спрыгнул с высоты второго этажа ради красивого кадра. От услуг дублера знаменитость отказалась. Также Леонид Аркадьевич не использовал страховку, когда бросался вниз.
Якубович не стал скрывать, что сегодня жалеет о том своем решении. Звезда программы "Поле чудес" могла заработать серьезные травмы и даже остаться инвалидом.
"Я чуть спину себе не поломал. Хотя зачем я это делал?" - удивляется сам себе Леонид Якубович.
Якубовичу, к счастью, повезло. Он не пострадал серьезно. Над собственным безрассудством Леонид Аркадьевич смеется.
Как добавил шоумен, экстремальные кадры создавались для рекламной паузы программы "Поле чудес". Судя по всему, Якубович хотел повысить рейтинги своего шоу и подзаработать.
Напомним, телеигра "Поле чудес" в этом году празднует 30-летний юбилей. С 1990 года передачу ведет Леонид Якубович. Самому шоумену в этом, 2020 году, исполнилось 75.
Телезнаменитость праздновала день рождения 31 июля. Якубович отказался от пышного банкета из-за пандемии коронавируса. Ведущий отпраздновал юбилей в узком кругу самых близких людей. Леонид Аркадьевич не исключает, что отметит важную дату в большой и шумной компании немного позже, когда угроза подцепить COVID-19 станет минимальной.
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