"Слишком похудела!": Ходченкову не узнали без косметики

В Сеть попал свежий снимок артистки без макияжа. Светлана Ходченкова стала объектом бурных обсуждений.

Писатель и сценарист Александр Цыпкин добавил в инстаграм-канал фото Светланы Ходченковой в процессе работы. В кадре артистка сидит за столом и облокачивается на задранное колено. В руке актриса держит белую чашку. Звездная блондинка выглядит уставшей и растрепанной, перед ней лежат ручка, исписанная тетрадь и телефон.

Несмотря на то, что на фото внешний вид артистки на далек от имиджа моделей с обложек глянца, Светлане Ходченковой он пришелся по душе. Женщина даже добавила его на свою страницу в Сети, чтобы фанаты оценили ее естественный образ.

Россияне были удивлены увидеть знаменитость без косметики в новостной ленте "Инстаграм". Преданные фанаты актрисы решили, что она прекрасна с любых ракурсов и в любое время. Они отправили Светлане Ходченковой красочные эмодзи и теплые слова.

При этом многие пользователи Сети не сразу узнали знаменитость на снимке. "Ума Турман??? Показалось..", "Светлана в первых фильмах была невероятно женственна, на мой вкус слишком похудела!", "Очень разносторонняя актриса.", – написали комментаторы публикации.

Напомним, что карьера артистки пошла в гору после выхода фильма Станислава Говорухина "Благословите женщину" в 2003 году. С тех пор Светлана Ходченкова сильно изменилась, потеряв около 20 килограммов веса.