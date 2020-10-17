Ходченкова откровенно о съемках в постельных сценах: "Обожаю!"

37-летняя российская актриса Светлана Ходченкова по праву считается одним из секс-символов отечественного шоу-бизнеса. Артистка рассказала, как относится к съемкам в эротических сценах.

Актриса Светлана Ходченкова зарекомендовала себя как универсальный специалист в своей области. Артистка может сыграть как сильную героиню, так и мечтательную и наивную женщину.

На протяжении своей карьеры ей довелось сниматься во множестве постельных сцен. В большом интервью для YouTube-канала "Георгий за кадром" артистка поведала, как относится к подобным элементам работы.

По словам Ходченковой, ей нравится принимать участие в сценах деликатного характера. Звезда призналась, что иногда ей помогают дублеры, но чаще всего приходится справляться самостоятельно.

"Но я обожаю постельные сцены. Мне очень нравится", – призналась знаменитость.

Ходченкова отметила, что удовольствие в процессе она получает не сексуальное, а профессиональное. Актерам всегда интересно, как их партнер по картине сумеет преодолеть барьер застенчивости и показать в кадре искренние чувства и эмоции.

Актриса добавила, что многие зрители зачастую принимают происходящее на экране за чистую монету. По словам Ходченковой, бывает такое, что партнеры артистов в реальной жизни высказывают им претензии в том, что они слишком увлекается в процессе работы и проявляют влечение к коллегам по цеху. Такие моменты льстят звезде, поскольку тогда она понимает, что справилась со своей задачей на все сто процентов.