Волочкова показала грудь во время роскошного отдыха

Несколько дней назад скандальная балерина улетела на Мальдивские острова со своим возлюбленным. Личность мужчины так и не раскрыта, зато Волочкова в социальных сетях то и дело раскрывается по-новому.

Известно, что Анастасия Волочкова – безумная поклонница отдыха на Мальдивах. Однако в своем блоге она указала, что совершенно не имеет значения что и где, главное – "с кем и как", намекнув на теплую компанию. Показать своего жениха балерина так и не решилась, снимая очередную историю для социальной сети, попросила его "на секунду из кадра" выйти.

Звезда не перестает восхищаться видами и гостеприимством островов. Она рассказала, что в отеле ее встретили как королеву – специальным обрядом. Нахваливая выбранный остров, Волочкова упомянула, что это лучшее место из всех 15 островов, на которых она отдыхала.

Конечно, Анастасия Волочкова уже выложила около пяти откровенных фото в купальнике, но шпагата еще не было. Комментарии у балерины закрыты, поэтому реакция подписчиков, видимо, проследовала исключительно ей в личные сообщения.

Перед отлетом дива показала фото, где жених держит ее на руках, однако его лица там не видно. Напомним, еще в начале года она анонсировала новую свадьбу, которая должна была состояться осенью. Из-за пандемии церемонию пришлось отложить. Однако это не стало помехой для Анастасии и ее мужчины: в августе пара отправилась в Турцию. Сама балерина назвала эту поездку "свадебным путешествием".