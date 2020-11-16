Волочкова впервые показала своего мужчину с промежностью вместо лица

Балерина Анастасия Волочкова показала своего мужчину в полный рост. Правда, вместо лица у него оказалась аккурат промежность бывшей примы Большого театра. Дело в том, что балерина решила показать свой фирменный шпагат, сидя у возлюбленного на шее. Она свесилась с него вниз головой и вытянула ногу вверх, показав коронную растяжку. Примечательно, что бедра балерины в этот момент лежали на плече у загадочного кавалера.
Фото Анастасия Волочкова опубликовала в своем "Инстаграм". Комментарии были как всегда закрыты. Она устала от бесконечной травли и негатива. Остается только догадываться, как бы отреагировала публика на такое.
"Поддержка выходного дня. В руках любимого всегда надежно", – подписала публикацию Волочкова.
Балерина часто публикует в своем "Инстаграм" компрометирующие фото, за что получает критику в свой адрес. Она часто показывает интимные зоны, будто нарочно эпатируя публику.
Недавно Анастасия Волочкова выступила со своим новым шоу "Балерина в зазеркалье цирка", которое некоторые фанаты тоже распекли. Балерина показала номер, в ходе которого она совершала пируэты в подвешенной клетке. За это ее назвали страусом. По мнению поклонников, из балета надо уходить вовремя, иначе это становится просто карикатурой.
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