"Ей надо бросить пить": Борисова прошлась по неумело поющей Волочковой

Совсем недавно Анастасия Волочкова записала музыкальную новинку, чтобы покорить россиян своими вокальными способностями. Однако песня балерины "До дна" полюбилась далеко не всем слушателям. Телеведущая Дана Борисова высказалась о действиях восходящей поп-звезды и раскритиковала трек знаменитой блондинки.
"Ей надо пересмотреть свое потребительское отношение к жизни, бросить пить.", – сообщила журналистка. Дана Борисова подчеркнула, что Анастасия Волочкова пытается всеми силами поддерживать свою известность, публично хвастаясь женихом и вызывая ложное впечатление о себе. Теледива надеется, что когда светская львица достигнет личностного дна, она оттолкнется от него и станет совершать более здоровые поступки.
Дана Борисова убеждена, что покорение музыкальных вершин Анастасии Волочковой не светит. По словам журналистки, звезда балета решила выпустить песню "До дна" в неправильное время, поэтому непременно потерпит неудачу. Телеведущая считает, что с вокальным продвижением у знаменитой блондинки не выйдет ничего хорошего. Кроме того, Дана не понимает, где начинающая поп-дива нашла деньги для записи песни. По словам журналистки, финансовые накопления у Анастасии Волочковой небольшие.
Популярные темы форума
Вы верите в проклятье?
Дзюба облажался
Запретный плод слаще
Как сказать маме что у меня уже было?
Мы тоже Владика порем. Отличник!
Месячные идут две недели
Азербайджан сбил наш вертолет
Женщина рак это беда
Как долго надо держать траур?
Дочь эскортница