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"Ей надо бросить пить": Борисова прошлась по неумело поющей Волочковой

Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Дана Борисова прокомментировала новый трек Анастасии Волочковой "До дна". По мнению теледивы, поступки поющей балерины нездоровые.

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прочитано 574 раза

Совсем недавно Анастасия Волочкова записала музыкальную новинку, чтобы покорить россиян своими вокальными способностями. Однако песня балерины "До дна" полюбилась далеко не всем слушателям. Телеведущая Дана Борисова высказалась о действиях восходящей поп-звезды и раскритиковала трек знаменитой блондинки.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

"Ей надо пересмотреть свое потребительское отношение к жизни, бросить пить.", – сообщила журналистка. Дана Борисова подчеркнула, что Анастасия Волочкова пытается всеми силами поддерживать свою известность, публично хвастаясь женихом и вызывая ложное впечатление о себе. Теледива надеется, что когда светская львица достигнет личностного дна, она оттолкнется от него и станет совершать более здоровые поступки.

Дана Борисова убеждена, что покорение музыкальных вершин Анастасии Волочковой не светит. По словам журналистки, звезда балета решила выпустить песню "До дна" в неправильное время, поэтому непременно потерпит неудачу. Телеведущая считает, что с вокальным продвижением у знаменитой блондинки не выйдет ничего хорошего. Кроме того, Дана не понимает, где начинающая поп-дива нашла деньги для записи песни. По словам журналистки, финансовые накопления у Анастасии Волочковой небольшие.

Автор: 14 ноября 2020, 13:20 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
На самом деле, ей нужно прекращать пить. Раньше хоть рожу можно было замазать, сейчас и замазка не подходит, сизая голубоглазка. Они кстати с Джигурдой гармонируют, два придурка.
Гость
Ответить
А Борисова теперь главный эксперт,особенно по алкоголю
Гость
Ответить
Эта престарелая кобылица, мадам шпагат, никак не угомониться!
1

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