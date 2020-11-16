"Разучилась хотеть": молодой горячий мужик поможет вернуть желание 49-летней Орбакайте

За плечами Кристины Орбакайте два гражданских и один законный брак. Ясновидящая, экстрасенс, менталист Мирослава Коллавини общалась с Кристиной после ее первого разрыва с Владимиром Пресняковым, а сейчас наблюдает за жизнью певицы как друг.

"Сегодня Кристине не нужен сильный и состоятельный мужчина, ей нужен молодой горячий мужчина по имени "Хочу" с избытком адреналина и жизненной энергии, – полагает экстрасенс. – Просто в данный момент у Кристины наблюдается творческий застой. Она разучилась хотеть. Вроде и карьера есть и благосостояние, и в детях состоялась, но для творчества нужен взлет эмоций и выплески энергетики, бешеное желание жить".

"Семейная жизнь с последним супругом очень погасила ее в плане жизненных желаний и карьерных возможностей, – размышляет менталист. – Не будем забывать, что Орбакайте – дочь Аллы Пугачевой, которая в возрасте Кристины была уже певицей номер один".

"Кристины скоро начнется период, когда ей захочется подняться выше, и сцена будет стоять на первом месте, а для этого ей нужен мужчина, который вернет ей "желание желать" и кураж. Я точно знаю, что Кристина удивит всех!" – заверила Мирослава.

Стоит добавить, что слухи о проблемах в семье у старшей дочери Пугачевой возникают регулярно, пресса и сплетники постоянно хотят ее развести. Но это только укрепляет отношения Кристины Орбакайте с бизнесменом Михаилом Земцовым. И на завистников их счастья они не обращают внимания.