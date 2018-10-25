"Злобный гном": Польна насмешила нелепым видом

Бывшая участница группы "Гости из будущего" на дне рождения канала МУЗ-ТВ исполнила песню "Официальные лица". Однако зрители обсуждали не композицию, а наряд артистки.

Будем откровенными: вкусом, чувством меры и стиля певица никогда не отличалась. Нелепые платья и шляпки добавляли комизма ее образу. А на праздновании дня рождения МУЗ-ТВ в Кремле артистка, кажется, перещеголяла сама себя.

Явно не по размеру пиджачок, обтягивающие донельзя брюки и эксцентричные туфли – все это можно было бы понять и простить, если бы не шляпа. "Она в ней похожа на злобного гнома!" – покатились со смеху за кулисами многие участники концерта. Впрочем, Ева не обращает внимания на злопыхателей – пусть судачат и моют кости.

Журналисты хотели поговорить с ней не о наряде, больше подходящем для празднования Хеллоуина, а о творчестве. Интересно, например, было узнать, не хочет ли Польна снова выступать в составе группы "Гости из будущего". "Нет, это прошлый этап моей жизни, – отрезала звезда. – Коллектив распался в 2009 году, и возвращаться в эту реку у меня нет никакого желания".

Напомним, что "Гости из будущего" были созданы в 1996 году Юрием Усачевым, который искал вокалистку для собственного музыкального проекта. Выбор пал на Еву Польну. Она была автором песен, постановщиком шоу и создателем эскизов сценических костюмов. В марте 2009 года Польна заявила, что Усачев покинул группу, а вскоре и сама начала сольную карьеру.